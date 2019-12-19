Украинца впервые оправдали за выращивание каннабиса (видео)

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Как стало известно NikopolNews, юристы УХСПЧ помогли оправдать инвалида I группы Виталия Румянцева в деле о незаконном выращивании конопли для лечения болевого синдрома. Об этом сообщает Украинский Хельсинский союз по правам человека.

По информации, полученной NikopolNews, в городе Вознесенск Николаевской области 2 года судили инвалида Виталия Румянцева: он курил марихуану, чтобы облегчить боль в суставах, и полтора года назад посадил у себя на участке восемь кустов конопли.

Про это узнал сосед, который и донес на Румянцева, после чего к Румянцеву с обыском пришла полиция. К восьми кустам правоохранители подкинули дикорастущую коноплю, и восемь кустов превратились в триста.

Румянцеву грозило до семи лет тюрьмы, однако в дело вмешались правозащитники, сделав его публичным. Позже обвинение изменили: количество кустов сократили до 18, в итоге Румянцев мог отделаться штрафом.

17 декабря 2019 Вознесенский суд полностью оправдал Виталия Румянцева. Суд признал недопустмимы доказательства, а факт выращивания именно 18 кустов недоказанным. Также суд согласился с доводом правозащитников о нарушенном праве на защиту.

Напомним, в мае 2019 года комитет Верховной Рады по правам человека поддержал законопроект о легализации медицинского каннабиса.