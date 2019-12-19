Обнародованы новые правила для поступления в ВУЗы в 2020 году

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Министерство образования опубликовало условия приема в университеты в 2020 году. Об этом NikopolNews узнал из сообщения пресс-службы ведомства.

По информации, полученной NikopolNews, в 2020 году порог для поступления на бюджет составит не менее 125 баллов, одновременно поступающие смогут подать 5 заявлений на любые специальности.

«В 2020 порог для вступления на бюджет составит не менее 125 баллов, но одновременно поступающие смогут подать пять заявлений на любые специальности. Эти и другие новации предусмотрены условиями приема в учреждения высшего образования в 2020 году — соответствующий приказ МОН зарегистрирован в Министерстве юстиции», — сказано в сообщении.

Также сообщается, что впервые будут принимать сертификаты внешнего независимого оценивания четырех лет: в 2017 (кроме иностранных языков), 2018, 2019 и 2020 по всем предметам. Поступающий сможет подать сертификаты в любой комбинации, а именно, можно будет подать в одном пакете один сертификат 2017 года, один 2018 и 2019, или же все одного года.

Регистрация электронных кабинетов и загрузки документов начнется 1 июля, а прием заявлений и документов — 13 июля. Заканчивается подача заявлений в 18:00 22 июля — для поступающих только по сертификатам ВНО, и в 18:00 16 июля — для поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов.

Подача электронных заявлений будет доступна не только для поступающих на базе 11-ти классов, но и для поступающих на магистратуру. Кроме того, возможность подачи документов через е-кабинеты появится у льготников: будут расширены возможности для поступающих с особыми образовательными потребностями. А учебные заведения должны будут обеспечить таким абитуриентам условия для прохождения экзаменов.

Для поступления на ряд специальностей установленные пороговые баллы. Как и в прошлом году 150 баллов ВНО по второму и третьему предмету нужно иметь для специальностей «Стоматология», «Медицина», «Педиатрия».

Повышен конкурсный балл на специальности «Право», «Публичное управление и администрирование», «Международные отношения», с 130 баллов он вырос до 140.

В 2020 году продолжится практика творческих зачетов и конкурсов перед подачей документов в вузы. Вместе с тем, будут перенесены и вступительные экзамены для некоторых категорий поступающих (участники АТО, поступающие с заболеваниями, которые являются препятствием для прохождения ВНО т.п.) до начала подачи заявлений.

«В прошлом году творческие зачеты и творческие конкурсы обязательно проходили перед подачей документов в вузы. Так удалось избежать любой возможности манипулировать результатами творческих конкурсов, подгоняя их под результаты ВНО. Поэтому эта практика продолжится и в 2020 году. Вместе с тем, будут перенесены и вступительные экзамены для определенных категорий, поступающих до начала подачи заявлений», — говорится в сообщении.

Поступающим на бакалаврат на основе младшего специалиста нужно будет обязательно подавать сертификат ВНО по украинскому языку и литературе. Кроме того, для обучения по специальности «экономика» и специальностям отраслей знаний «управление и администрирование» и «публичное управление и администрирование» дополнительно нужно будет подавать сертификат ВНО по математике (математике или истории Украины для вступления в контракт).

Впервые будет госзаказ на подготовку младших бакалавров как на степень высшего образования. Важно, что для этих абитуриентов не будет действовать порог 125 конкурсных баллов для участия в конкурсе на бюджет.

В 2020 году также планируется расширить перечень специальностей, на которые нужно будет сдавать единый вступительный экзамен по иностранному языку по технологии ВНО на магистратуру. В 2020 году этот экзамен предусмотрен для более 80 специальностей.