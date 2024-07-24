На фронті загинув один Із найкращих операторів ПТРК «Стугна» Георгій Короп, позивний «Адвокат». Саме завдяки йому та таким як він було відбито наступ росіян у перші місяці повномасштабного вторгнення.

Трагічну новину повідомив військовий журналіст Юрій Бутусов, передають «Новини України – НСН».

Життя видатного українського воїна обірвалося 21 липня під час виконання службових завдань.

Загинув один Із найкращих операторів ПТРК «Стугна»

Мій добрий друг, один з кращих операторів ПТРК «Стугна», – коментує Бутусов

Він розповів, що на особистому рахунку Георгія Коропа вже у червні 2022-го року було до 40 одиниць російської бронетехніки. Саме він знищив у березні 22-го російську вогнеметну систему ТОС-1А «Сонцепьок», яка тепер виставляється на парадах трофеїв на Хрещатику.

Багато відео Героя стали хітами новин.

Ось його знаменита робота – чотири танки за три хвилини, та його голос:

«4 танки за 3 хвилини»: на фронті загинув один Із найкращих операторів ПТРК «Стугна»

Юрій Бутусов розповідає:

Ми познайомились з ним вночі 27 квітня 2022 року, у напівоточеному селі Вірнопілля, на опорному пункті добровольчого загону «Карпатська Січ», і за десять хвилин він взяв мене на бойове завдання по виявленню та знищенню російських танків, які з висоти контролювали підходи до села. Росіяни використовували танкову оптику для спостереження, щоб помітити та вразити їх, у нас була тільки одна ризикована позиція – розбита будівля ферми у двох кілометрах від російських танків, яка була для росіян як на долоні. Але це була краща позиція, і Георгій ризикнув її зайняти. Він вів спостереження пʼять годин, і виявив прямо перед нами два російські танки, які були добре замасковані. Їх стволи дивились прямо на нас, бо наша ферма була єдиною будівлею з цього краю висоти. Якби вони щось помітили – шансів вийти звідти вдень не було. Але «Адвокат» миттєво виставив пускову установку і знищив обидва танки. Він зачистив усі висоти навколо Вірнопілля від російської бронетехніки Кантемирівськоі дивізії.

Також Георгій бив ворога під Білогорівкою. У червні 22-го його машина потрапила у засідку, він отримав важкі поранення руки, тривалий час лікувався, потім повернувся на фронт.

Я зробив з ним інтервʼю, яке він все хотів доповнити та виправити, про його подвиги. Тепер я завершу редагування без нього, – пише БутусоВ

Він розповідає, що Георгій Короп був юристом по професії, захоплювався парашутним спортом. Пішов на війну у 2014-му, відслужив контракт у піхоті. За пару місяців до вторгнення у 22-му він як доброволець опанував «Стугну» у КБ Луч у групі, яку створили О. Коростельов, С.Пашинський, Т.Чорновол, і 24 лютого взяв ракетну установку з арабського замовлення, яку таємно вивезли з заводу за добу до російського ракетного удару. На початку війни ні Короп ні його установка ніде не були оформлені, щоб бити ворога йому не треба було документів.

Воював Георгій Короп натхненно. Директор Луча Коростельов його дуже любив та радився з ним по усіх аспектах модернізації «Стугни».

Короп з розрахунком увійшов до протитанкової бойової групи командира з позивним «Дайвер», і з цим досвідченим командиром він діяв максимально ефективно.

«Адвоката» відрізняла ініціатива – «Дайвер» детально ставив завдання, план та характер дій, а на місці Короп ніколи не сидів та не чекав, коли це противник до нього приїде. Він завжди шукав противника попри ризик, виходив на нуль, та використовував постійно камеру «Стугни» як систему оптичної розвідки, прискіпливо спостерігав та вивчав місцевість. Він ретельно прораховував висоти, кути спостереження та пострілу, маршрут підходу та виходу, фактори маскування, і не мав страху після того, як ухвалював рішення. Більшість влучних пострілів Георгій фіксував на відео. Але сам він був дуже скромною людиною, і не хотів популярності. Інтервʼю він мені дав через рік моїх вмовлянь, – каже Бутусов

Георгій дуже любив свою дружину, свого сина та доньку. Дружину звати Сільва – і саме «Сільва» була назва його ракетної установки.

За словами Бутусова, саме такі як Георгій створили перевагу нашої армії та розгромили професійну російську армію на початку вторгнення, знищили кращі російські танкові підрозділи.

Ми зробимо все, щоб зберегти памʼять про тебе, щоб не залишилась забутою твою родина, – написав журналіст

Якщо маєте бажання і можливість підтримати родину Героя: Сільва Короп-Хорольська 5355 2802 1587 8628

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