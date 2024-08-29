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Війна

4 блоки українських АЕС призупиняли роботу під час масованого російського удару 26 серпня – МАГАТЕ

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Журналіст
4 блоки двох українських АЕС призупиняли роботу під час масованого російського удару 26 серпня. Причиною зупинки стало відключення від мережі. Про це повідомили у МАГАТЕ, передають «Новини України – НСН». Під час російської ракетно-дронової атаки 26 серпня на Україну, яка стала наймасованішою за весь час, чотири енергоблоки АЕС тимчасово від'єдналися від мережі. Про це постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні повідомило МАГАТЕ в офіційній ноті. 4 блоки українських АЕС призупиняли роботу Зазначається, що о 08:58 відключилися енергоблоки №1, 3 і 4 на Рівненській атомній станції. О 17:05 через коливання в національній енергосистемі, спричинені російським ударом, також відключився енергоблок №3 на Південноукраїнській АЕС. Водночас о 09:05 за східноєвропейським часом енергоблоки Южноукраїнської атомної електростанції знизили потужність до сумарного рівня 1 800 МВт. Постійне представництво України попросило МАГАТЕ негайно донести цю інформацію до всіх членів організації.

4 блоки двох українських АЕС призупиняли роботу під час масованого російського удару 26 серпня. Причиною зупинки стало відключення від мережі.

Про це повідомили у МАГАТЕ, передають «Новини України – НСН».

Під час російської ракетно-дронової атаки 26 серпня на Україну, яка стала наймасованішою за весь час, чотири енергоблоки АЕС тимчасово від’єдналися від мережі.

Про це постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні повідомило МАГАТЕ в офіційній ноті.

4 блоки українських АЕС призупиняли роботу

Зазначається, що о 08:58 відключилися енергоблоки №1, 3 і 4 на Рівненській атомній станції.

О 17:05 через коливання в національній енергосистемі, спричинені російським ударом, також відключився енергоблок №3 на Південноукраїнській АЕС.

Водночас о 09:05 за східноєвропейським часом енергоблоки Южноукраїнської атомної електростанції знизили потужність до сумарного рівня 1 800 МВт.

Постійне представництво України попросило МАГАТЕ негайно донести цю інформацію до всіх членів організації.

4 блоки українських АЕС призупиняли роботу під час масованого російського удару 26 серпня – МАГАТЕ

Інформацію 29 серпня прокоментував начальник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Росія несе ядерну загрозу для світу. Їх удари по енергетиці – це більше, ніж терор цивільних. Це свідоме рішення режиму путіна погрожувати світу ядерною катастрофою, – написав він

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