4 блоки українських АЕС призупиняли роботу під час масованого російського удару 26 серпня – МАГАТЕ

4 блоки двох українських АЕС призупиняли роботу під час масованого російського удару 26 серпня. Причиною зупинки стало відключення від мережі.

Про це повідомили у МАГАТЕ, передають «Новини України – НСН».

Під час російської ракетно-дронової атаки 26 серпня на Україну, яка стала наймасованішою за весь час, чотири енергоблоки АЕС тимчасово від’єдналися від мережі.

Про це постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні повідомило МАГАТЕ в офіційній ноті.

4 блоки українських АЕС призупиняли роботу

Зазначається, що о 08:58 відключилися енергоблоки №1, 3 і 4 на Рівненській атомній станції.

О 17:05 через коливання в національній енергосистемі, спричинені російським ударом, також відключився енергоблок №3 на Південноукраїнській АЕС.

Водночас о 09:05 за східноєвропейським часом енергоблоки Южноукраїнської атомної електростанції знизили потужність до сумарного рівня 1 800 МВт.

Постійне представництво України попросило МАГАТЕ негайно донести цю інформацію до всіх членів організації.

Інформацію 29 серпня прокоментував начальник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Росія несе ядерну загрозу для світу. Їх удари по енергетиці – це більше, ніж терор цивільних. Це свідоме рішення режиму путіна погрожувати світу ядерною катастрофою, – написав він

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