31 липня на фронті: ворог продовжує наступ на Харківщині, скаженіє на Донбасі

Повномасштабна війна в Україні триває вже вісімсот вісімдесят дев’яту добу. Розповідаємо про ситуацію 31 липня на фронті, успіхи ЗСУ і втрати окупантів.

Свіжі дані «Новини України – НСН» надають з посиланням на Генштаб ЗСУ.

31 липня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби зафіксовано 144 бойові зіткнення.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар із застосуванням однієї ракети, а також 85 авіаударів, зокрема скинув 141 КАБ. Крім цього, здійснив 4352 обстріли, з них 90 – із реактивних систем залпового вогню.

Противник завдавав авіаційних ударів у районах населених пунктів Липці, Глибоке, Вовчанські Хутори, Ізбицьке, Крейдянка, Тернова, Вовчанськ, Глушківка, Колесниківка, Піщане Харківської області; Лиман, Сіверськ, Олександро-Шультине, Дружба, Щербинівка, Торецьк, Нью-Йорк, Іванівка, Новодонецьке, Олександропіль, Скучне, Миколаївка, Гродівка, Іванівка Донецької області; Омельник, Новоандріївка, Новоданилівка Запорізької області; Суханове, Вірівка, Тягинка, Новотягинка Херсонської області.

Ситуація на окремих напрямках

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії, загалом відбулося шість бойових зіткнень. Бої точилися зокрема в районах населених пунктів Тихе та Вовчанськ Харківської області.

ворог продовжував наступальні (штурмові) дії, загалом відбулося шість бойових зіткнень. Бої точилися зокрема в районах населених пунктів Тихе та Вовчанськ Харківської області. На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала сім. Сили оборони відбивали атаки ворога в районі Піщаного та Стельмахівки Харківської області.

кількість бойових зіткнень за добу склала сім. Сили оборони відбивали атаки ворога в районі Піщаного та Стельмахівки Харківської області. На Лиманському напрямку наші війська відбили 18 атак противника в районах Макіївки, Невського Луганської області та Серебрянського лісу.

наші війська відбили 18 атак противника в районах Макіївки, Невського Луганської області та Серебрянського лісу. На Сіверському напрямку Силами оборони відбито чотири атаки в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Переїзне та Виїмка.

Силами оборони відбито чотири атаки в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Переїзне та Виїмка. На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 12 спроб противника прорвати оборону наших захисників в районі Часового Яру Донецької області.

українські воїни зупинили 12 спроб противника прорвати оборону наших захисників в районі Часового Яру Донецької області. Ворог 23 рази намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Північне, Торецьк, Нью-Йорк та Залізне.

в районах населених пунктів Північне, Торецьк, Нью-Йорк та Залізне. На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 48 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Веселе, Сергіївка, Желанне, Яснобродівка, Воздвиженка, Іванівка, Тимофіївка та Калинове, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

нашими захисниками відбито 48 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Веселе, Сергіївка, Желанне, Яснобродівка, Воздвиженка, Іванівка, Тимофіївка та Калинове, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Парасковіївка, де ворог 16 разів намагався прорвати українські оборонні позиції.

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Парасковіївка, де ворог 16 разів намагався прорвати українські оборонні позиції. На Времівському напрямку противник здійснив п’ять безуспішних спроб прорвати оборону наших військ у напрямку Степової Новосілки Донецької області.

противник здійснив п’ять безуспішних спроб прорвати оборону наших військ у напрямку Степової Новосілки Донецької області. На Оріхівському напрямку відбулось п’ять бойових зіткнень в районі Малої Токмачки, Роботиного та Новоандріївки Запорізької області.

відбулось п’ять бойових зіткнень в районі Малої Токмачки, Роботиного та Новоандріївки Запорізької області. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями, противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф.

Успіхи ЗСУ

Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, зокрема і в глибокому тилу.

Минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали сім ударів по районах зосередження особового складу противника, також уразили засіб ППО, три склади боєприпасів та склад матеріально-технічних засобів ворога.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1060 осіб. Також українські воїни знешкодили дев’ять танків, 20 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, одну РСЗВ, засіб ППО, 21 БпЛА оперативно-тактичного рівня, крилату ракету, 52 автомобіля та одну одиницю спеціальної техніки окупантів.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.07.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 578120 (+1060) осіб,

танків ‒ 8390 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 16161 (+20) од,

артилерійських систем – 16086 (+30) од,

РСЗВ – 1131 (+1) од,

засоби ППО ‒ 907 (+1) од,

літаків – 363 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12853 (+21),

крилаті ракети ‒ 2407 (+1),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 21739 (+52) од,

спеціальна техніка ‒ 2697 (+1)

Дані уточнюються.

Раніше ми повідомляли: 30 липня на фронті: ворог наступає по всій лінії зіткнення, але зустрічає опір