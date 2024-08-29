29 серпня на фронті: на північному кордоні ворог проводить розвідку, на Покровському напрямку – пекло

Повномасштабна війна в Україні триває вже дев’ятсот вісімнадцяту добу. Розповідаємо про ситуацію 29 серпня на фронті, успіхи ЗСУ і втрати окупантів.

Свіжі дані «Новини України – НСН» надають з посиланням на Генштаб ЗСУ.

29 серпня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби зафіксовано 195 бойових зіткнень. Майже третина з них припадає на Покровський напрямок.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетних удари із застосуванням п’яти ракет, а також 79 авіаударів, зокрема скинув 96 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4000 обстрілів, з них 139 – із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 1314 дронів-камікадзе.

Противник завдавав авіаційних ударів, зокрема у районах населених пунктів Пустогород, Білопілля, Горіле, Басівка, Козача Лопань, Алісівка, Кудіївка, Горяна, Петропавлівка, Кучерівка, Куп’янськ, Копанки, Григорівка, Торецьк, Дружба, Олександропіль, Мирноград, Тарасівка, Вугледар, Єгорівка, Велика Новосілка, Новоукраїнка, Степове, Козацьке та Одрадокам’янка.

Ситуація на окремих напрямках

На Харківському напрямку відбулося два ініційованих ворогом бойових зіткнення. Бої точилися в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ.

відбулося два ініційованих ворогом бойових зіткнення. Бої точилися в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ. На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу добігла двадцяти трьох. Сили оборони відбивали атаки в районах Стельмахівки, Кругляківки, Синьківки та Колісниківки.

кількість бойових зіткнень за добу добігла двадцяти трьох. Сили оборони відбивали атаки в районах Стельмахівки, Кругляківки, Синьківки та Колісниківки. На Лиманському напрямку наші війська зупинили 14 атак противника в районах Греківки, Дружелюбівки, Новосадового, Макіївки, Невського і Новоєгорівки.

наші війська зупинили 14 атак противника в районах Греківки, Дружелюбівки, Новосадового, Макіївки, Невського і Новоєгорівки. На Сіверському напрямку Силами оборони відбито п’ять атак неподалік Білогорівки, Спірного і Верхньокам’янського.

Силами оборони відбито п’ять атак неподалік Білогорівки, Спірного і Верхньокам’янського. На Краматорському напрямку українські воїни звели нанівець 11 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Григорівки, Іванівського, Білої гори, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

українські воїни звели нанівець 11 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Григорівки, Іванівського, Білої гори, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Двадцять один раз ворог намагався просунутися вперед на Торецькому напрямку . Діяв в районах населених пунктів Північне, Дружба, Торецьк, Нью-Йорк та, найактивніше, біля Неліпівки. По Торецьку завдав сім ударів тринадцятьма керованими авіабомбами.

. Діяв в районах населених пунктів Північне, Дружба, Торецьк, Нью-Йорк та, найактивніше, біля Неліпівки. По Торецьку завдав сім ударів тринадцятьма керованими авіабомбами. На Покровському напрямку наші захисники відбивали 66 атак. Понад половину з них – в районах Гродівки і Новогродівки.

наші захисники відбивали 66 атак. Понад половину з них – в районах Гродівки і Новогродівки. На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Українка, Карлівка, Георгіївка, Галицинівка та Костянтинівка, де окупанти 30 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Українка, Карлівка, Георгіївка, Галицинівка та Костянтинівка, де окупанти 30 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі. На Времівському напрямку противник здійснив шість спроб захопити наші позиції неподалік Костянтинівки, Водяного та Вугледара Донецької області. Також атакував з боку Микільського.

противник здійснив шість спроб захопити наші позиції неподалік Костянтинівки, Водяного та Вугледара Донецької області. Також атакував з боку Микільського. На Оріхівському напрямку , відбито два штурми загарбниками українських позицій в районах Роботиного і Новоданилівки.

, відбито два штурми загарбниками українських позицій в районах Роботиного і Новоданилівки. На Придніпровському і Гуляйпільському напрямках окупанти наступальних дій вчора не проводили.

окупанти наступальних дій вчора не проводили. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань російських окупантів не виявлено.

оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань російських окупантів не виявлено. На кордоні з Чернігівською областю противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність.

Успіхи ЗСУ

Наші воїни продовжують активними діями виснажувати бойовий потенціал ворога, зокрема й під час операції в Курській області рф.

За вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 11 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, один – по РСЗВ на вогневій позиції, один – по засобу ППО, один – по понтонній переправі російських окупантів та ще два – по інших важливих об’єктах ворога.

Загалом же, минулої доби втрати російських загарбників склали 1200 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, 18 бойових броньованих машин, 27 артилерійських систем, засіб ППО, 21 БпЛА оперативно-тактичного рівня, три ракети, 52 автомобіля та 15 одиниць спеціальної техніки окупантів.

Крім того, у Генштабі офіційно повідомили, що уражено ще один стратегічний об’єкт російських окупантів.

У ніч на 28 серпня завдано удару по нафтобазі «Атлас», що в Ростовській області рф. В результаті ураження виникла пожежа на території вертикальних резервуарів обʼєкту. Відомо про залучення пожежних потягів до ліквідації наслідків загоряння.

Завдання виконано підрозділами Сил спеціальних операцій Збройних Сил та Головного управління розвідки МО України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Крім цього, ударів завдано по нафтобазі «Зеніт» в Кіровській області та польовому артилерійському складу угруповання російських військ «Запад» у Воронезькій області рф.

Детальна інформація щодо наслідків ураження наразі уточнюється.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.08.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 612390 (+1200) осіб,

танків ‒ 8571 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 16699 (+18) од,

артилерійських систем – 17549 (+27) од,

РСЗВ – 1174 (+0) од,

засоби ППО ‒ 939 (+1) од,

літаків – 368 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14369 (+21),

крилаті ракети ‒ 2556 (+3),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 23706 (+52) од,

спеціальна техніка ‒ 2965 (+15)

Дані уточнюються.

Раніше ми повідомляли: 28 серпня на фронті: противник дуже активний на чотирьох напрямках