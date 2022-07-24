28 липня стартує продаж поштової марки “Доброго вечора, ми з України”. Її наклад становитиме 5 млн штук.

27 травня був анонсований конкурс на ескіз марки “Доброго вечора, ми з України!”. У конкурсі на найкращий ескіз нової поштової марки “Доброго вечора, ми з України!” перемогу здобула тема тракторних військ. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Укрінформ”.

“Випуск «Доброго вечора, ми з України» з’явиться у продажу вже 28 липня. А разом з ним — тематичний мерч, який доповнить нашу патріотичну серію. Новеньких марок з трактором буде 5 млн екземплярів, проте діятимуть обмеження на продаж”, поінформували в Укрпошті.

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