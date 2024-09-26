26 вересня на фронті: ворог здійснив 4600 обстрілів наших позицій – де найбільше атакує

Повномасштабна війна в Україні триває вже дев’ятсот сорок шосту добу. Розповідаємо про ситуацію 26 вересня на фронті, успіхи ЗСУ і втрати окупантів.

Свіжі дані «Новини України – НСН» надають з посиланням на Генштаб ЗСУ.

26 вересня на фронті: загальна ситуація

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 189 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, а також 75 авіаударів, зокрема, скинув 118 КАБів. Крім цього, здійснив більше 4600 обстрілів, з них 109 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Ободи, Іскривщина, Графське, Річки, Вовчанськ, Приколотне, Першотравневе, Червоний, Став Греківка, Новоєгорівка, Григорівка, Дружба, Клебан Бик, Костянтинівка, Яблунівка, Воздвиженка, Селідове, Привільне, Богоявленка, Урожайне, Новоандріївка, Кам’янське, Новоукраїнка, Запоріжжя, Зеленівка, Херсон, Бургунка, Садове та Антонівка.

Ситуація на окремих напрямках

На Харківському напрямку відбулося три ворожих атаки в районах населених пунктів Вовчанська та Тихого.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 10 штурмів противником наших позицій біля Петропавлівки, Синьківки, Колісниківки, Глушківки, Стельмахівки та у напрямку Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався просунутись уперед неподалік семи різних населених пунктів. Основні зусилля прикладав у районах Греківки та Новолюбівки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували вісім разів біля Григорівки, Часового Яру та Кліщіївки.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив десять атак неподалік Торецька, Щербинівки та Неліпівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 54 штурмових і наступальних дій у бік населених пунктів Новоторецька, Лисівки, Новогродівки, Гродівки, Костянтинівки та Селідового. Майже половина ворожих атак відбулася у районі останнього. Також цей населений пункт піддався авіаудару керованими авіабомбами.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак біля Цукуриного, Гірника, Максимільянівки та Георгіївки.

На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, противник здійснив вісім штурмів наших позицій неподалік Вугледару та Водяного.

На Оріхівському напрямку окупанти п’ять разів намагалися просунутися на позиції українського війська поблизу Роботиного та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції двічі. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Сумською та Чернігівською областями противник з території РФ активно застосовує керовані авіабомби та ударні БПЛА по районах українських населених пунктів, здійснює артилерійські обстріли.

Також російські КАБи вибухають і на території Курської області рф, де триває операція наших військ. За наявною інформацією, за добу ворог завдав 15 авіаційних ударів, використавши при цьому 26 керованих авіабомб.

Успіхи ЗСУ

Українські воїни активно завдають окупантам відчутних втрат у живій силі та техніці. Виснажують бойовий потенціал ворога по всій лінії фронту та в тилу.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, один удар по засобу ППО та два – по ракетних і артилерійських системах.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1400 осіб. Також українські воїни знешкодили 10 танків, 44 бойових броньованих машини, 71 артилерійську систему, сім засобів ППО, 67 БПЛА оперативно-тактичного рівня, чотири крилаті ракети, 105 автомобілів, 22 одиниці спеціальної техніки окупантів.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.09.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 647800 (+1400) осіб,

танків ‒ 8825 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 17348 (+44) од,

артилерійських систем – 18620 (+71) од,

РСЗВ – 1199 (+0) од,

засоби ППО ‒ 959 (+7) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15946 (+67),

крилаті ракети ‒ 2599 (+4),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 25353 (+105) од,

спеціальна техніка ‒ 3190 (+22)

Дані уточнюються.

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