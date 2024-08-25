25 серпня на фронті: відбулося 160 боєзіткнень, найгарячіше на Покровському напрямку

Повномасштабна війна в Україні триває вже дев’ятсот чотирнадцяту добу. Розповідаємо про ситуацію 25 серпня на фронті, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і нічну повітряну атаку.

Свіжі дані «Новини України – НСН» надають з посиланням на Генштаб ЗСУ і Повітряні сили.

Нічна повітряна атака сьогодні

У ніч на 25 серпня 2024 року противник завдав удару ракетами різних типів по прифронтових областях України. Атаковано Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, Донеччину. Ворог застосував ракети наземного базування із Воронезької та Ростовської областей: крилату «Іскандер-К», балістичну «Іскандер-М» та шість керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 із повітряного простору Курської та Бєлгородської областей. Внаслідок активної протидії Сил оборони України більшість ракет не досягла своїх цілей.

Також окупанти атакували 9-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» із мису Чауда (ТОТ українського Криму).

Вісім «шахедів» збито розрахунками мобільних вогневих груп у Миколаївській області.

25 серпня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби зафіксовано 160 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку.

За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ударів 15 ракетами та 95 авіаударів, скинувши 127 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4800 обстрілів, з них 143 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів Свеса, Первомайське, Дружба, Катеринівка, Юнаківка, Кіндратівка, Велика Писарівка Сумської області; Гоптівка, Козача Лопань, Петропавлівка Харківської області; Часів Яр, Диліївка, Щербинівка, Залізне, Дружба, Торецьк, Олександро-Шультине, Мемрик, Олександропіль, Мирноград, Воздвиженка, Долинівка, Вугледар, Костянтинівка, Роздольне, Велика Новосілка Донецької області; Лобкове, П’ятихатки, Новоандріївка Запорізької області; Новотягинка, Бургунка, Томарине, Зміївка Херсонської області.

Ситуація на окремих напрямках

На Харківському напрямку точилися три бої поблизу Глибокого та Вовчанська.

точилися три бої поблизу Глибокого та Вовчанська. На Куп’янському напрямку ворог атакував 14 разів. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Новоселівки, Стельмахівки, Синьківки та Глушківки.

ворог атакував 14 разів. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Новоселівки, Стельмахівки, Синьківки та Глушківки. На Лиманському напрямку також відбулося 14 боєзіткнень біля Дружелюбівки, Макіївки, Новосадового, Невського та Діброви.

також відбулося 14 боєзіткнень біля Дружелюбівки, Макіївки, Новосадового, Невського та Діброви. На Сіверському напрямку відбулося дев’ять бойових зіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського, Білогорівки, Виїмки та Спірного.

відбулося дев’ять бойових зіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського, Білогорівки, Виїмки та Спірного. На Краматорському напрямку росіяни атакували 19 разів біля Ступочок, Часового Яру, Калинівки, Григорівки, Предтечиного.

росіяни атакували 19 разів біля Ступочок, Часового Яру, Калинівки, Григорівки, Предтечиного. На Торецькому напрямку точилося 14 боїв неподалік Неліпівки, Торецька, Нью-Йорка та Диліївки.

точилося 14 боїв неподалік Неліпівки, Торецька, Нью-Йорка та Диліївки. На Покровському напрямку наші захисники відбивали 58 ворожих штурмових дій, зокрема, в районах населених пунктів Воздвиженка, Калинове, Зелене Поле, Миролюбівка, Гродівка, Птиче, Новогродівка. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки та Калинового.

наші захисники відбивали 58 ворожих штурмових дій, зокрема, в районах населених пунктів Воздвиженка, Калинове, Зелене Поле, Миролюбівка, Гродівка, Птиче, Новогродівка. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки та Калинового. На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 18 атак противника поблизу Карлівки, Георгіївки, Михайлівки, Красногорівки та Костянтинівки.

Сили оборони зупинили 18 атак противника поблизу Карлівки, Георгіївки, Михайлівки, Красногорівки та Костянтинівки. На Времівському напрямку російські загарбники вісім разів наступали у бік Водяного, Вугледару та Катеринівки. Успіху не мали.

російські загарбники вісім разів наступали у бік Водяного, Вугледару та Катеринівки. Успіху не мали. На Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення неподалік Новоандріївки та Щербаків.

відбулося три боєзіткнення неподалік Новоандріївки та Щербаків. На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках обстановка без особливих змін.

обстановка без особливих змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога – не виявлено.

ознак формування наступальних угруповань ворога – не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території рф.

Успіхи ЗСУ

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 14 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника. Крім цього, уразили пункт управління, чотири артилерійські системи, дві РЛС, дві системи дистанційного мінування та склад боєприпасів.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1190 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, 11 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, дві РСЗВ, засіб ППО, 31 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 92 автомобілі та 17 одиниць спеціальної техніки окупантів.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.08.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько (+1190) осіб,

танків ‒ 8547 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 16631 (+11) од,

артилерійських систем – 17396 (+47) од,

РСЗВ – 1171 (+2) од,

засоби ППО ‒ 936 (+1) од,

літаків – 367 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14095 (+31),

крилаті ракети ‒ 2444 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 23475 (+92) од,

спеціальна техніка ‒ 2928 (+17)

Дані уточнюються.

Раніше ми повідомляли: 24 серпня на фронті – майже третина бойових зіткнень відбувається на Покровському напрямку