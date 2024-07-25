25 липня на фронті: на Придніпровському напрямку ворог зазнав поразки, Донбас закидає бомбами

Повномасштабна війна в Україні триває вже вісімсот вісімдесят третю добу. Розповідаємо про ситуацію 25 липня на фронті, успіхи ЗСУ і втрати окупантів.

Свіжі дані «Новини України – НСН» надають з посиланням на Генштаб ЗСУ.

25 липня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири ракетних удари із застосуванням шести ракет, 58 авіаційних ударів (задіяв, зокрема, 79 КАБів), здійснив 4811 обстрілів, 144 з них – із використанням реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Вовчанськ, Великі Проходи, Липці, Малі Проходи, Веселе, Черняки Харківської області; Твердохлібове, Торецьк, Верхньокам’янське, Олександропіль, Воздвиженка, Зоря, Скучне, Новоселівка Перша, Іванівка, Тимофіївка, Костянтинівка, Велика Новосілка, Вугледар, Урожайне Донецької області та Мала Токмачка на Запоріжжі.

Ситуація на окремих напрямках

На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося вісім бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Тихе та Сотницький Козачок.

ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося вісім бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Тихе та Сотницький Козачок. На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень за добу складає вісім. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля трьох населених пунктів. Акцентував свої дії ворог в районах Синьківки, Стельмахівки та Петропавлівки.

кількість боєзіткнень за добу складає вісім. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля трьох населених пунктів. Акцентував свої дії ворог в районах Синьківки, Стельмахівки та Петропавлівки. На Лиманському напрямку наші війська відбили 15 штурмових дій окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське та у Серебрянському лісі. На напрямку ворог активно застосовував штурмову авіацію.

наші війська відбили 15 штурмових дій окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське та у Серебрянському лісі. На напрямку ворог активно застосовував штурмову авіацію. На Сіверському напрямку Силами оборони відбито дев’ять атак поблизу Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

Силами оборони відбито дев’ять атак поблизу Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки. На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 12 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру, Нового та в напрямку Новомаркового.

українські воїни зупинили 12 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру, Нового та в напрямку Новомаркового. На Торецькому напрямку ворог зосереджував зусилля неподалік населених пунктів Північне та Нью-Йорк, де, за підтримки авіації, здійснив сім атак на позиції наших військ.

ворог зосереджував зусилля неподалік населених пунктів Північне та Нью-Йорк, де, за підтримки авіації, здійснив сім атак на позиції наших військ. На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 38 атак в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Вовче та Карлівка, де загарбники намагалися витіснити українські підрозділи із займаних позицій, активно застосовуючи штурмову та бомбардувальну авіацію.

нашими захисниками відбито 38 атак в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Вовче та Карлівка, де загарбники намагалися витіснити українські підрозділи із займаних позицій, активно застосовуючи штурмову та бомбардувальну авіацію. На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки, де ворог 32 рази намагався прорвати оборону наших військ.

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки, де ворог 32 рази намагався прорвати оборону наших військ. На Времівському напрямку окупанти здійснили 13 невдалих атак наших позицій біля Костянтинівки та Водяного. Били некерованими авіаракетами по Вугледару і в район Урожайного.

окупанти здійснили 13 невдалих атак наших позицій біля Костянтинівки та Водяного. Били некерованими авіаракетами по Вугледару і в район Урожайного. На Оріхівському напрямку відбулось три бойових зіткнення неподалік Роботиного, Малої Токмачки та Новодарівки.

відбулось три бойових зіткнення неподалік Роботиного, Малої Токмачки та Новодарівки. На Придніпровському напрямку росіяни зазнали поразки під час чотирьох своїх атак на оборонні позиції наших захисників.

росіяни зазнали поразки під час чотирьох своїх атак на оборонні позиції наших захисників. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Оперативна обстановка без суттєвих змін.

ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Оперативна обстановка без суттєвих змін. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, обстрілюв з території рф українські населені пункти.

Успіхи ЗСУ

Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам значних втрат в техніці та живій силі, виснажують наступальний потенціал ворога вздовж всієї лінії фронту та у тилу.

За минулу добу, авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 13 авіаударів по скупченнях живої сили противника, уразили пункт управління, артилерійську систему, два засоби ППО та одну РЛС противника.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1230 осіб. Також українські воїни знешкодили 11 танків, 26 бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, два засоби ППО, 66 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 79 автомобілів та 11 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.07.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 571350 (+1230) осіб,

танків ‒ 8313 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 16039 (+26) од,

артилерійських систем – 15804 (+45) од,

РСЗВ – 1125 (+0) од,

засоби ППО ‒ 904 (+2) од,

літаків – 363 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12610 (+66),

крилаті ракети ‒ 2402 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 21358 (+79) од,

спеціальна техніка ‒ 2661 (+11)

Дані уточнюються.

Раніше ми повідомляли: 24 липня на фронті: ворог втратив літак, пором і 1140 солдат, але продовжує наступ