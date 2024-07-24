24 липня на фронті: ворог втратив літак, пором і 1140 солдат, але продовжує наступ

Повномасштабна війна в Україні триває вже вісімсот вісімдесят другу добу. Розповідаємо про ситуацію 24 липня на фронті, успіхи ЗСУ і втрати окупантів.

Свіжі дані «Новини України – НСН» надають з посиланням на Генштаб ЗСУ.

24 липня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 152 бойових зіткнення.

За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням двох ракет, 41 авіаційний удар (задіяв, зокрема, 54 КАБи), здійснив 4443 обстріли, 120 з них – із використанням реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Ветеринарне, Липці, Малі Проходи, Рубіжне, Стариця, Веселе, Синьківка Харківської області; Торецьк, Верхньокам’янське, Вовче, Олександропіль, Новоселівка Перша Донецької області та Мала Токмачка на Запоріжжі.

Ситуація на окремих напрямках

На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Тихе та Вовчанськ.

ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Тихе та Вовчанськ. На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень за добу зросла до дев’яти. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля шести різних населених пунктів. Акцентував свої дії ворог на Синьківці, де, за підтримки авіації, провів чотири атаки.

кількість боєзіткнень за добу зросла до дев’яти. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля шести різних населених пунктів. Акцентував свої дії ворог на Синьківці, де, за підтримки авіації, провів чотири атаки. На Лиманському напрямку наші війська відбили 13 штурмів окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Терни та Невське.

наші війська відбили 13 штурмів окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Терни та Невське. На Сіверському напрямку Силами оборони відбито дев’ять атак поблизу Спірного, Верхньокам’янського, Переїзного та Виїмки.

Силами оборони відбито дев’ять атак поблизу Спірного, Верхньокам’янського, Переїзного та Виїмки. На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 14 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Васюківки, Оріхово-Василівки, Новомаркового, Часового Яру, Іванівського, Ступочок, Білої гори та Андріївки.

українські воїни зупинили 14 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Васюківки, Оріхово-Василівки, Новомаркового, Часового Яру, Іванівського, Ступочок, Білої гори та Андріївки. На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак. Зусилля зосереджував неподалік населених пунктів Північне та Залізне – провів тут майже 80 відсотків від усіх боєзіткнень. Окрім того, штурмував у районах Нью-Йорка та Торецька. Активно бомбардував місто Торецьк.

ворог здійснив 18 атак. Зусилля зосереджував неподалік населених пунктів Північне та Залізне – провів тут майже 80 відсотків від усіх боєзіткнень. Окрім того, штурмував у районах Нью-Йорка та Торецька. Активно бомбардував місто Торецьк. На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 41 атаку в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Новоолександрівка, Воздвиженка, Прогрес, Новоселівка Перша, Уманське та Яснобродівка, де загарбники намагалися витіснити українські підрозділи із займаних позицій.

нашими захисниками відбито 41 атаку в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Новоолександрівка, Воздвиженка, Прогрес, Новоселівка Перша, Уманське та Яснобродівка, де загарбники намагалися витіснити українські підрозділи із займаних позицій. На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки, де ворог 10 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки, де ворог 10 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Времівському напрямку окупанти здійснили невдалий штурм наших позицій біля Костянтинівки. Били некерованими авіаракетами по Вугледару і в район Урожайного.

окупанти здійснили невдалий штурм наших позицій біля Костянтинівки. Били некерованими авіаракетами по Вугледару і в район Урожайного. На Оріхівському напрямку відбулось два бойових зіткнення неподалік Малої Токмачки.

відбулось два бойових зіткнення неподалік Малої Токмачки. На Придніпровському напрямку успіху не мали три атаки росіян на лівобережжі річки Дніпро.

успіху не мали три атаки росіян на лівобережжі річки Дніпро. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Оперативна обстановка без суттєвих змін.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, обстрілюв з території рф, зокрема, населені пункти Попівка, Волфине, Яструбине, Степок і Кіндратівка.

Успіхи ЗСУ

Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам значних втрат в техніці та живій силі, виснажують наступальний потенціал ворога вздовж всієї лінії фронту та у тилу.

За минулу добу, авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали сім авіаударів по скупченнях живої сили противника, уразили чотири артсистеми, три склади, два засоби ППО і два пункти управління російських окупантів.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1140 осіб. Також українські воїни знешкодили 14 танків, 13 бойових броньованих машин, 65 артилерійських систем, засіб ППО, літак Су-25, одну ракету, 33 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 77 автомобілів та 10 одиниць спеціальної техніки.

Крім того – черговий результат скоординованих дій Сил оборони: в порту “Кавказ” суттєво пошкоджений паром окупантів.

Вчора угруповання сил і засобів Військово-Морських Сил ЗС України, разом із підрозділами інших складових Сил оборони, в порту “Кавказ” завдали суттєвих пошкоджень ворожому парому “Славянин”. Окупанти використовували цей паром для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту та контейнерів у військових цілях. “Славянин” – третій і останній залізничний паром, який рф мали у зазначеному регіоні.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.07.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 570120 (+1140) осіб,

танків ‒ 8302 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 16013 (+13) од,

артилерійських систем – 15759 (+65) од,

РСЗВ – 1125 (+0) од,

засоби ППО ‒ 902 (+1) од,

літаків – 363 (+1) од,

гелікоптерів– 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12544 (+33),

крилаті ракети ‒ 2402 (+1),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 21279 (+77) од,

спеціальна техніка ‒ 2650 (+10)

Дані уточнюються.

Раніше ми повідомляли: 23 липня на фронті: де найбільша концентрація ворожих атак