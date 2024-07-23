23 липня на фронті: де найбільша концентрація ворожих атак

Повномасштабна війна в Україні триває вже вісімсот вісімдесят першу добу. Розповідаємо про ситуацію 23 липня на фронті, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і нічну повітряну атаку.

Свіжі дані «Новини України – НСН» надають з посиланням на Генштаб ЗСУ і Повітряні сили.

Нічна повітряна атака сьогодні

У ніч на 23 липня 2024 року противник завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-69 із повітряного простору Курської області (рф) та 8-ма ударними БпЛА типу «Shahed», також із Курського напрямку. Атаковано Сумщину.

До відбиття повітряного нападу залучались підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних Сил.

Протиповітряною обороною збито 7 ворожих ударних БпЛА «Shahed – 131/136». Внаслідок активної протидії, ворожа керована авіаційна ракета Х-69 не досягла своєї цілі.

23 липня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби зафіксовано 155 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, також ворог був активним на Краматорському напрямку.

За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетних удари із застосуванням трьох ракет, а також 96 авіаударів, скинувши 132 КАБи. Крім цього, здійснив понад 4400 обстрілів, з них 105 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів, зокрема, Черняки, Веселе, Липці, Малі Проходи, Глибоке, Караїчне та Питомник Харківської області; Воздвиженка, Тимофіївка, Веселе, Гродівка, Вовче, Новоселівка Перша, Олександропіль, Курахове, Вугледар, Водяне, Катеринівка, Урожайне, Старомайорське, Велика Новосілка, Розівка, Комар та Урожайне Донецької області; Львове, Садове та Новоберислав Херсонської області.

Ситуація на окремих напрямках

На Харківському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 13. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Кіндрашівки, Петропавлівки, Синьківки, Глушківки, Колісниківки, Піщаного та Берестового.

кількість атак за добу склала 13. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Кіндрашівки, Петропавлівки, Синьківки, Глушківки, Колісниківки, Піщаного та Берестового. На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів неподалік Новосергіївки, Макіївки, Невського Тернів, Торського, а також Серебрянського лісу.

ворог атакував 11 разів неподалік Новосергіївки, Макіївки, Невського Тернів, Торського, а також Серебрянського лісу. На Сіверському напрямку українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Спірного, Верхньокам’янського, Оріхово-Василівки, Виїмки та Переїзного. Загалом відбулося вісім боєзіткнень.

українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Спірного, Верхньокам’янського, Оріхово-Василівки, Виїмки та Переїзного. Загалом відбулося вісім боєзіткнень. На Краматорському напрямку окупанти атакували 30 разів в районах Бондарного, Міньківки, Васюківки, Григорівки, Калинівки, Часового Яру, Білої Гори, Іванівського, Богданівки, Кліщіївки та Андріївки.

окупанти атакували 30 разів в районах Бондарного, Міньківки, Васюківки, Григорівки, Калинівки, Часового Яру, Білої Гори, Іванівського, Богданівки, Кліщіївки та Андріївки. На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак неподалік Північного, Торецька, Нью-Йорка та Залізного.

ворог здійснив 16 атак неподалік Північного, Торецька, Нью-Йорка та Залізного. На Покровському напрямку наші захисники відбили 43 штурмові дії в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Іванівка, Тимофіївка, Лозуватське, Прогрес, Новоселівка Перша, Вовче, Яснобродівка, Уманське та Калинове. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки .

наші захисники відбили 43 штурмові дії в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Іванівка, Тимофіївка, Лозуватське, Прогрес, Новоселівка Перша, Вовче, Яснобродівка, Уманське та Калинове. . На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 17 атак біля Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

Сили оборони відбили 17 атак біля Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити українські підрозділи з позицій. Тут відбулось три бойових зіткнення в районах Малої Токмачки та Роботиного.

окупанти і надалі намагаються вибити українські підрозділи з позицій. Тут відбулось три бойових зіткнення в районах Малої Токмачки та Роботиного. На Придніпровському напрямку чотири атаки росіян не мали успіху під час штурму наших оборонних рубежів на лівобережжі Дніпра.

чотири атаки росіян не мали успіху під час штурму наших оборонних рубежів на лівобережжі Дніпра. На Времівському та Гуляйпільському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

ситуація суттєвих змін не зазнала. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога – не виявлено.

напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога – не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф та нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Успіхи ЗСУ

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 14 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили пункт управління, п’ять артилерійських систем, станцію РЛС та три склади боєприпасів.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1220 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, 20 бойових броньованих машин, 57 артилерійських систем, дві РСЗВ, засіб ППО, 36 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 64 автомобілі та три одиниці спеціальної техніки ворога.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.07.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 568980 (+1220) осіб,

танків ‒ 8288 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 16000 (+20) од,

артилерійських систем – 15694 (+57) од,

РСЗВ – 1125 (+2) од,

засоби ППО ‒ 901 (+1) од,

літаків – 362 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12511 (+36),

крилаті ракети ‒ 2401 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 21202 (+64) од,

спеціальна техніка ‒ 2640 (+3)

Дані уточнюються.

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