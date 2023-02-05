21-річний син Ігоря Пелиха Іван Пелих захищає Україну на фронті. Хлопець виховувався у патріотичному дусі і вже в ранньому дитинстві шокував виховательок своєю свідомою проукраїнською позицією, передає НСН.

Батько Івана, знаменитий телеведучий, улюбленець публіки, Ігор Пелих любив Україну і прищеплював любов до Батьківщини своїм дітям. Третього лютого він святкував би день народження. Йому б зараз виповнилося 48 років. Але Ігор загинув 35-річним у страшній ДТП 8 травня 2009-го. У нього залишились дружина і троє дітей.

Іван – старший. Він народився у 2001 році. У мережі згадують курйозний і водночас показовий випадок з дитинства Івана.

Про цей випадок якось розповідав Ігор.

“Ми з Олександрою довго намагалися знайти у Києві для сина садочок — для нас принциповим було те, щоб він був україномовним. Ну, нарешті знайшли, і після першого ж дня, проведеного там, малий приходить додому і заявляє: „Тату, а вихователька казала, що я — Ванєчка”. Ну, я йому популярно так пояснив, що на таке треба відповідати. Через якийсь час приходжу забирати його з садочка, дивлюсь – виховательки якось так попід стіночками повз мене рухаються, перепрошують. Що ж це, думаю, дитина таке страшне учварила? Аж за стіл вхопився, як почув: виявляється, мій трирічний пацан на чергове звертання “Ванічка” відповів їм: “Ванічки” живуть за Уралом, а я — Іван”, – розповідав телеведучий.

Зараз Іван Пелих захищає Україну у лавах Першої міжнародної роти спеціального призначення.

На війну потрапив без будь-якого військового досвіду. До тероборони Києва його взяли личе завдяки тому, що мав дрон і умів ним управляти. Однак, згодом хлопець пройшов навчання з британською морською піхотою, а після цього його відправили на Схід країни.

Про свій військовий досвід Іван Пелих писав восени 2022 року таке:

“Одне діло читати про війну в новинах чи телеграм-каналах, а інше, це побути тут, тоді просто через погляд розумієш, була людина на “0” чи ні. Війна дуже змінює людей зсередини, і навіть коли на пару днів назад вибираєшся в “цивілізацію”, розумієш, що ти вже не такий, яким звідси їхав”

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