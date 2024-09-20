20 вересня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

20 вересня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 20 вересня. Цього дня полководець Речі Посполитої Станіслав Жолкевський захопив Москву. Міжнародний день студентського спорту. Православні вшановують пам’ять святого великомученика Євстратія та інших. Залишилося 102 дні до Нового року. Це п’ятниця, і на цей день припадає 940 день повномасштабної війни в Україні.

20 вересня – яке сьогодні церковне свято

20 вересня в церковному календарі – день пам’яті святого великомученика Євстратія та інших. Святий був одним із п’яти мучеників, які постраждали за віру в часи правління імператора Діоклетіана. Він був відомий своєю мужністю та відданістю Христу. Євстратій разом зі своїми товаришами витримав жорстокі тортури, але не зрікся своєї віри. Інший святий, преподобномученик Євстратій Печерський, жив у XI столітті в Києві. Він походив з багатої родини, але роздав своє майно бідним і став ченцем у Києво-Печерському монастирі. Під час нападу половців його захопили в полон і продали в рабство. Євстратій відмовився зректися християнства і був розіп’ятий на хресті.

20 вересня у світі

Всесвітній день рису

Незамінний продукт для приготування плову, різотто, супів, паельї, різних закусок, оцту, вина, десертів та ще безлічі страв і напоїв — це, звісно, рис. І якщо для європейців рис — це просто один з багатьох їстівних злаків, то більш ніж для половини населення світу, включно з усіма мешканцями Східної та Південно – Східної Азії, він є основним у харчуванні — в тих краях страви з рису їдять двічі або тричі на день.

Міжнародний день студентського спорту

Міжнародний день студентського спорту – це всесвітнє свято, яке підкреслює ключову роль спорту у вищих навчальних закладах. Цей день, що відзначається щорічно 20 вересня, є свідченням синергії між академічними досягненнями та спортивною досконалістю.

Всесвітній день паельї

Всесвітній день паельї – це щорічне свято, що вшановує одну з найбільш знакових страв Іспанії – паелью.

Всесвітній день гінекологічної онкології

Всесвітній день гінекологічної онкології (World GO Day), що відзначається щорічно 20 вересня, був заснований з метою підвищення обізнаності про гінекологічні види раку, до яких відносяться рак яєчників, матки (ендометрія), шийки матки, вульви і піхви.

Міжнародний день вина «Гренаш»

Кожного року у третю п’ятницю вересня в світі відзначають Міжнародний день вина Гренаш або іспанською – Гарнача.

Іменини 20 вересня

Василь, Іван, Іларіон, Михайло, Олег, Олександр, Федір, Тетяна.

Талісманом людини, народженої 20 вересня, є карнеол. Камінь, який відомий людству вже понад 8 століть. Карнеол вважається оберегом в любовних справах.

Традиції, заборони, прикмети 20 вересня

У народне свято 20 вересня наші предки збирали цибулю і проводили обряди на вітрі.

У народне свято сьогодні наші пращури стежили за напрямком вітру і ворожили за ним про погоду. Якщо вітер дме на північ, то скоро похолодає, на південь – потеплішає, на захід – підуть дощі, а на схід – до сухої погоди.

У свято сьогодні починали збирати цибулю. За прикметами, якщо протягом тижня врожай не зібрати, то всі цибулини згниють. Цибулю застосовували не тільки в кулінарії, але також у косметології та народній медицині. Зв’язки овочів вішали над вхідними дверима для захисту житла від нежиті.

За цибулею ворожили на погоду в майбутньому. Якщо лушпиння багато, то зима буде суворою. За прикметами, якщо сьогодні з’їсти шматочок сирої цибулини, то в майбутньому буде міцне здоров’я.

Також наші пращури слідкували за ялинковими шишками: якщо вони виросли низько – до ранніх морозів, а якщо вгорі – слід чекати на справжній холод у кінці зими.

Ще прикмети 20 вересня

високо летять журавлі — осінь буде мокрою і холодною;

дме східний вітер — чекайте на грозу;

шишки розкриті — буде потепління, закриті — то похолодає;

шишки ростуть високо на хвойних — пізно прийде зима;

хмари чорного кольору — до дощів.

Що не можна робити 20 вересня:

Не слід свататися — вас спіткає невдача.

Не можна давати чи брати гроші в борг.

Забороняється грубо поводитися з дітьми.

20 вересня в історії

Визначні події

1246 — В Орді за відмову поклонятися ідолам вбитий Великий князь київський Михайло Всеволодович.

1519 — Почалося перше навколосвітнє плавання під керівництвом Фернана Магеллана.

1610 — полководець Речі Посполитої Станіслав Жолкевський захопив Москву.

1792 — У Королівстві Франція дозволені розлучення.

1870 — завершено об’єднання Італії.

1919 — Нестор Махно і уряд УНР уклали угоду про спільну боротьбу проти Денікіна.

1946 — відкрився перший Каннський кінофестиваль.

1954 — ЕОМ виконала першу програму першою мовою програмування високого рівня Фортран.

1970 — станція «Луна-16» здійснила перше буріння ґрунту на Місяці.

1991 — створено Службу національної безпеки України (нині — СБУ).

1992 — На референдумі більшість громадян Франції висловилося за вступ країни до Європейського Союзу.

2003 — на референдумі в Латвії громадяни проголосували за входження країни до ЄС.

Народилися 20 вересня

1809 — Нестор Кукольник, письменник українського русинського походження, драматург, поет, літературний критик, композитор, видавець, громадський діяч. Син вченого і педагога Василя Кукольника, брат Платона та Павла Кукольників.

1842 — Джеймс Дьюар, шотландський вчений, винахідник перших термосів.

1883 — Михайло Жук, український живописець, графік, педагог і письменник.

1893 — Сергій Єфремов, український військовий діяч, головнокомандувач національної оборони Карпатської України, підполковник Армії УНР (генерал-хорунжий в еміграції).

1929 — Іван Світличний, український літературознавець, мовознавець, літературний критик, поет, перекладач, правозахисник, репресований, член Міжнародного ПЕН-клубу.

1934 — Софі Лорен, італійська кіноакторка, лавреат «Оскара».

1957 — Володимир Ткаченко, український радянський баскетболіст, дворазовий бронзовий призер Олімпійських ігор.

1977 — Валерій Перешкура, український гімнаст, срібний призер Олімпійських ігор (2000)

1982 — Інна Осипенко-Радомська, українська веслувальниця на байдарках, олімпійська чемпіонка, чотириразова призерка Олімпійських ігор.

1983 — Юлія Батенкова-Бауман, українська біатлоністка, лижниця, призер Паралімпійських ігор.

Померли 20 вересня

19 до н. е. — Вергілій, найвидатніший поет стародавнього Риму та один із найвизначніших поетів античної літератури, автор епосу «Енеїда».

1863 — Якоб Грімм, німецький філолог, фольклорист і казкар.

1871 — Тимко Падура, український поет, композитор та торбаніст.

1933 — Анні Безант, відома теософиня, борчиня за права жінок, письменниця і ораторка.

1942 — Карліс Улманіс, латвійський політичний і державний діяч, президент Латвії у 1936—1940.

1960 — Іда Рубінштейн, видатна харків’янка, королева балету і акторка, в 1909—1910 роках виступила у складі антрепризи Сергія Дягилєва, на початку 1911 року створила власну трупу.

1974 — Кость Кисілевський, український мовознавець і педагог, професор Українського вільного університету, дійсний член Наукового товариства імені Шевченка.

1991 — Зеновій Красівський, український поет, літератор, дисидент.

2006 — Олександр Мовчан, український актор театру і кіно. Заслужений артист України.

2014 — Павло Кльонов, український актор театру, режисер-постановник Народний артист України.

2017 — Олександр Єрмолаєв, український письменник (поет, гуморист, публіцист), журналіст, член Національної спілки письменників України.

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