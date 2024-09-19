19 вересня на фронті: ситуація складна, ворог безупинно атакує, рівняє з землею Курщину

Повномасштабна війна в Україні триває вже дев’ятсот тридцять дев’яту добу. Розповідаємо про ситуацію 19 вересня на фронті, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і нічну повітряну атаку сьогодні.

Свіжі дані “Новини України – НСН” надають з посиланням на Генштаб ЗСУ і Повітряні сили.

Нічна повітряна атака сьогодні

У ніч на 19 вересня 2024 року радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 46-ти засобів повітряного нападу противника.

Окупанти вдарили по Харківщині трьома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Бєлгородської області, однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області, а також 42-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф).

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито усі 42 ударних БпЛА!

Також на східному напрямку збито керовану авіаційну ракету Х-59/69.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях.

19 вересня на фронті: загальна ситуація

Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдають ворогу максимальних втрат.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 187 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетні удари із застосуванням п’яти ракет, а також 79 авіаударів, зокрема, скинув 127 КАБ. Крім цього, здійснив понад 4580 обстрілів, з них 154 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження більше 1450 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Яструбине, Павлівка, Малушине, Графське, Бондарівщина, Соснівка, Іскрівщина, Ободи, Костянтинівка, Семенівка, Білопілля, Хомине, Битиця, Петропавлівка, Осинове, Ківшаріка, Кругляківка, Новоплатонівка, Часів Яр, Дружківка, Малинівка, Щербинівка, Іванопілля, Дружба, Торецьк, Олександрополь, Мирноград, Кринична Промінь, Старі Терни, Богоявленка, Новодарівка, Новоукраїнка, Роздольне, П’ятихатки, Жереб’янки, Степногірськ, Юльївка та Одрадокам’янка.

Ситуація на окремих напрямках

На Харківському напрямку ворог намагався двічі штурмувати в районах населених пунктів Вовчанськ і Тихе. Також по житлових районах та цивільній інфраструктурі Вовчанська авіація противника завдала ударів КАБами. Крім цього, окупанти атакували керованими авіаційними бомбами та балістичними ракетами місто Харків, внаслідок чого постраждало мирне населення та цивільна інфраструктура

ворог намагався двічі штурмувати в районах населених пунктів Вовчанськ і Тихе. Також по житлових районах та цивільній інфраструктурі Вовчанська авіація противника завдала ударів КАБами. Крім цього, окупанти атакували керованими авіаційними бомбами та балістичними ракетами місто Харків, внаслідок чого постраждало мирне населення та цивільна інфраструктура На Куп’янському напрямку за добу відбулося 15 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Кругляківки, Стельмахівки та Піщаного.

за добу відбулося 15 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Кругляківки, Стельмахівки та Піщаного. На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Дружелюбівки, Чернещини, Невського, Макіївки, Новосадового та Білогорівки.

ворог атакував 18 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Дружелюбівки, Чернещини, Невського, Макіївки, Новосадового та Білогорівки. На Сіверському напрямку українські захисники відбивали три штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

українські захисники відбивали три штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки. На Краматорському напрямку окупанти атакували чотири рази у районах Часового Яру, Ступочок та Білої Гори.

окупанти атакували чотири рази у районах Часового Яру, Ступочок та Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 12 атак неподалік Дачного, Неліпівки, Торецька та Щербинівки.

ворог, за підтримки авіації, здійснив 12 атак неподалік Дачного, Неліпівки, Торецька та Щербинівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Красний Яр, Гродівка, Новогродівка, Маринівка, Миролюбівка та Михайлівка. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новогродівки.

наші захисники зупинили 46 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Красний Яр, Гродівка, Новогродівка, Маринівка, Миролюбівка та Михайлівка. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новогродівки. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 40 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинівка та Георгіївка. Окрім того, ворог атакував у бік Цукуриного, Українська, Дального, та Желанного Першого.

Сили оборони відбили 40 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинівка та Георгіївка. Окрім того, ворог атакував у бік Цукуриного, Українська, Дального, та Желанного Першого. На Времівському напрямку противник здійснив сім штурмів наших позицій в районах Катеринівки, Богоявленки, Солодкого та Золотої Ниви. Активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.

противник здійснив сім штурмів наших позицій в районах Катеринівки, Богоявленки, Солодкого та Золотої Ниви. Активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію. На Гуляйпільському напрямку російські загарбники безуспішно атакували в районі Гуляйполя.

російські загарбники безуспішно атакували в районі Гуляйполя. На Оріхівському напрямку окупаційні війська п’ять разів штурмували позиції Сил оборони в районах Малої Токмачки та Новоданилівки.

Також п’ять разів ворог безуспішно атакував наших оборонців на Придніпровському напрямку .

. Триває операція в Курській області . Авіація ворога продовжує рівняти з землею свої села та міста. За минулу добу російські літаки завдали дев’ятнадцять авіударів тридцятьма дев’ятьма КАБми по власній території.

. Авіація ворога продовжує рівняти з землею свої села та міста. За минулу добу російські літаки завдали дев’ятнадцять авіударів тридцятьма дев’ятьма КАБми по власній території. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Успіхи ЗСУ

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки загарбників та один інший важливий об’єкт.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1130 осіб. Також українські воїни знешкодили 14 танків, 13 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, одну РСЗВ, 63 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 55 автомобілів.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.09.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 638140 (+1130) осіб,

танків ‒ 8705 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 17093 (+13) од,

артилерійських систем – 18177 (+23) од,

РСЗВ – 1189 (+1) од,

засоби ППО ‒ 947 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15417 (+63),

крилаті ракети ‒ 2592 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 24839 (+55) од,

спеціальна техніка ‒ 3109 (+0)

Дані уточнюються.

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