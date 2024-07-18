18 липня на фронті: бої по всій лінії зіткнення, чи пішли ЗСУ з лівого берега Дніпра?

Повномасштабна війна в Україні триває вже вісімсот сімдесят шосту добу. Розповідаємо про ситуацію 18 липня на фронті, успіхи ЗСУ і втрати окупантів. Чи пішли ЗСУ з лівого берега Дніпра? Що відбувається в Кринках? Яка обстановка на Донбасі?

Свіжі дані «Новини України – НСН» надають з посиланням на Генштаб ЗСУ і Сили оборони Півдня.

18 липня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби зафіксовано 144 бойових зіткнення.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетного удару однією ракетою, 67 авіаційних ударів, задіявши, зокрема, 104 КАБи. Крім цього, здійснив 4605 обстрілів, 94 з них – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів Глибоке, Липці, Малі Проходи, Стариця, Синьківка Харківської області; Терни, Лиман, Макіївка, Спірне, Часів Яр, Добропілля, Північне, Торецьк, Олександропіль, Уманське, Покровськ, Желанне, Прогрес, Архангельське, Катеринівка, Урожайне та Водяне Донецької області; Гуляйполе, Лобкове, Рівнопіль, Кам’янське і П’ятихатки на Запоріжжі.

Ситуація на окремих напрямках

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні та штурмові дії. Тут відбулося 20 бойових зіткнень. Всі – в районах Глибокого та Вовчанська. Окупанти активно задіювали для ударів бомбардувальну авіацію.

ворог продовжував наступальні та штурмові дії. Тут відбулося 20 бойових зіткнень. Всі – в районах Глибокого та Вовчанська. Окупанти активно задіювали для ударів бомбардувальну авіацію. На Куп’янському напрямку кількість атак за добу сросла до 11. Сили оборони відбили усі штурмові дії противника біля Синьківки, Новоосикового, Андріївки, Берестового та Стельмахівки.

кількість атак за добу сросла до 11. Сили оборони відбили усі штурмові дії противника біля Синьківки, Новоосикового, Андріївки, Берестового та Стельмахівки. На Лиманському напрямку наші війська зупинили десять атак окупантів неподалік Греківки, Макіївки, Тернів, Торського, а також у Серебрянському лісі.

наші війська зупинили десять атак окупантів неподалік Греківки, Макіївки, Тернів, Торського, а також у Серебрянському лісі. На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили десять штурмових дій. Ворог намагався просунутись уперед поблизу Спірного, Верхньокам’янського, Виїмки і Роздолівки.

Сили оборони України відбили десять штурмових дій. Ворог намагався просунутись уперед поблизу Спірного, Верхньокам’янського, Виїмки і Роздолівки. На Краматорському напрямку українські воїни зупинили шість спроб противника прорвати нашу оборону. Основні зусилля окупанти, за підтримки авіації, прикладали у районі Часового Яру.

українські воїни зупинили шість спроб противника прорвати нашу оборону. Основні зусилля окупанти, за підтримки авіації, прикладали у районі Часового Яру. Загарбники вчора продовжували активно діяти на Торецькому напрямку . Загалом, ворог 29 разів проводив атаки на позиції наших захисників в районах Північного та Нью-Йорка. Завдавав авіаударів КАБами.

. Загалом, ворог 29 разів проводив атаки на позиції наших захисників в районах Північного та Нью-Йорка. Завдавав авіаударів КАБами. На Покровському напрямку українські воїни відбили 26 штурмів і атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Калинове, Карлівка, Новоселівка Перша та Яснобродівка, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

українські воїни відбили 26 штурмів і атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Калинове, Карлівка, Новоселівка Перша та Яснобродівка, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили ворожі атаки поблизу Красногорівки, Георгіївки і Парасковіївки, де ворог 12 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Сили оборони зупинили ворожі атаки поблизу Красногорівки, Георгіївки і Парасковіївки, де ворог 12 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Времівському напрямку противник здійснив три штурми наших позицій біля Костянтинівки та Новодарівки.

противник здійснив три штурми наших позицій біля Костянтинівки та Новодарівки. На Оріхівському напрямку відбулось сім бойових зіткнень в районах Малої Токмачки і Новоандріївки. Окрім того, загарбники випустили близько сотні некерованих авіаційних ракет у напрямках Гуляйполя, Лобкового, Рівнополя, Кам’янського і П’ятихаток.

відбулось сім бойових зіткнень в районах Малої Токмачки і Новоандріївки. Окрім того, загарбники випустили близько сотні некерованих авіаційних ракет у напрямках Гуляйполя, Лобкового, Рівнополя, Кам’янського і П’ятихаток. На Придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на лівому березі Дніпра. П’ять атак росіян успіху не мали.

У Силах оборони Півдня повідомляють, що ЗСУ продовжують виконувати бойові завдання на лівобережжі Дніпра, зокрема в районі населеного пункту Кринки.

Однак, дійсно більшість основних позицій українських військ в селі Кринки внаслідок інтенсивного, комбінованого й тривалого ворожого вогневого впливу, були зруйновані вщент. Село також практично повністю знищене ворожими обстрілами.

В той же час, українські захисники і надалі перебувають на визначених позиціях і плацдармах на лівобережжі Дніпра, знищують окупантів та завдають російській армії відчутних втрат.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без особливих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

оперативна обстановка без особливих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями окупанти зберігають військову присутність, обстрілюють населені пунктів з території рф, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність України.

Успіхи ЗСУ

Майже вздовж всієї лінії зіткнення тривають бої. Українські воїни стримують ворожі атаки. Веде, виснажуючи сили противника, бойову роботу наша артилерія, розвідка, авіація та безпілотні систем.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали двох ударів по скупченнях військової техніки і живої сили противника, уразили два пункти управління, засіб ППО, чотири радіолокаційних станції і станції РЕБ та ще два важливих об’єкти противника.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1130 осіб. Також українські воїни знешкодили сім танків, 12 бойових броньованих машин, 54 артилерійських системи, 50 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 92 автомобіля та сім одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.07.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 563640 (+1130) осіб,

танків ‒ 8245 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 15883 (+12) од,

артилерійських систем – 15465 (+54) од,

РСЗВ – 1120 (+0) од,

засоби ППО ‒ 893 (+0) од,

літаків – 361 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12274 (+50),

крилаті ракети ‒ 2398 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 20833 (+92) од,

спеціальна техніка ‒ 2593 (+7)

Дані уточнюються.

Раніше ми повідомляли: 17 липня на фронті: на Запоріжжі ворог намагається вибити наші підрозділи з позицій

Увага! Якщо ви хочете оперативно отримувати важливі новини України і світу, підписуйтесь, будь ласка, на наш Якщо ви хочете оперативно отримувати важливі новини України і світу, підписуйтесь, будь ласка, на наш Телеграм-канал . Ми 24/7 моніторимо медіапростір і стараємся обирати справді важливу, корисну та цікаву інформацію.

Або можна встановити наш додаток – і отримувати НАЙВАЖЛИВІШІ новини в свій телефон.