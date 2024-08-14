14 серпня на фронті: зупинили 54 штурми на Покровському напрямку під КАБами і потужним вогнем

Повномасштабна війна в Україні триває вже дев’ятсот третю добу. Розповідаємо про ситуацію 14 серпня на фронті, успіхи ЗСУ і втрати окупантів.

Свіжі дані «Новини України – НСН» надають з посиланням на Генштаб ЗСУ.

14 серпня на фронті: загальна ситуація

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 134 бойових зіткнення.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, а також 81 авіаудар, зокрема, скинув 116 КАБів. Крім цього, здійснив 4594 обстріли, з них 114 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Рясне, Липці, Нові Вирки, Ворожба, Білопілля, Біловоди, Радьківка, Юнаківка, Суми, Басівка, Малі Проходи, Нововодяне, Сергіївка, Васюківка, Часів Яр, Торецьк, Дружба, Курдюмівка, Олександропіль, Гродівка, Рівнопіль, Новодонецьке, Новоукраїнка, Водяне, Білогір’я, Новоданилівка та Миколаївка.

Ситуація на окремих напрямках

На Харківському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Липці, Тихе та Вовчанськ.

відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Липці, Тихе та Вовчанськ. На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири ворожих атаки. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Берестового, Кругляківки та у напрямку Новоосинового.

за добу відбулося чотири ворожих атаки. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Берестового, Кругляківки та у напрямку Новоосинового. На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів. Намагався просунутись уперед неподалік Невського, Тернів, Макіївки та у Серебрянському лісі.

ворог атакував 11 разів. Намагався просунутись уперед неподалік Невського, Тернів, Макіївки та у Серебрянському лісі. На Сіверському напрямку українські захисники відбивали п’ять штурмових дій російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Спірного.

українські захисники відбивали п’ять штурмових дій російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Спірного. На Краматорському напрямку окупанти атакували шість разів біля Білої Гори, Іванівського і, найактивніше, в районі Часового Яру.

окупанти атакували шість разів біля Білої Гори, Іванівського і, найактивніше, в районі Часового Яру. На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 19 атак неподалік Залізного, Нью-Йорка та Торецька.

ворог, за підтримки авіації, здійснив 19 атак неподалік Залізного, Нью-Йорка та Торецька. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 54 штурмових і наступальних дії у бік населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Єлизаветівка, Зелене поле, Малинівка, Гродівка, Желанне, Скучне, Калинове, Птиче і Карлівка. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Гродівки, також, район цього населеного пункту піддався бомбардуванню трьома КАБами.

наші захисники зупинили 54 штурмових і наступальних дії у бік населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Єлизаветівка, Зелене поле, Малинівка, Гродівка, Желанне, Скучне, Калинове, Птиче і Карлівка. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Гродівки, також, район цього населеного пункту піддався бомбардуванню трьома КАБами. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак біля Красногорівки і Костянтинівки.

Сили оборони відбили п’ять атак біля Красногорівки і Костянтинівки. На Времівському напрямку , за уточненою інформацією, противник здійснив шість штурмів наших позицій неподалік Водяного, Костянтинівки і Вугледара.

, за уточненою інформацією, противник здійснив шість штурмів наших позицій неподалік Водяного, Костянтинівки і Вугледара. На Оріхівському напрямку окупанти намагалися вибити підрозділи Сил оборони з позицій в районах Малої Токмачки і Роботиного – загалом провели два штурми.

окупанти намагалися вибити підрозділи Сил оборони з позицій в районах Малої Токмачки і Роботиного – загалом провели два штурми. На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції 11 разів. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат і відійшли. Ворог завдав авіаудару некерованими ракетами по району Миколаївки.

російські загарбники атакували наші позиції 11 разів. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат і відійшли. Ворог завдав авіаудару некерованими ракетами по району Миколаївки. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує керовані авіабомби по районах українських населених пунктів. Також російські КАБи вибухають і на території російської федерації.

Успіхи ЗСУ

Наші воїни активно завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 12 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, двох ударів по пунктах управління, а також уразили дві артилерійських системи, станцію РЕБ, склад боєприпасів та ще два важливих об’єкта окупантів.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1240 осіб. Також українські воїни знешкодили 21 танк, 17 бойових броньованих машин, 57 артилерійських систем, п’ять РСЗВ, засіб ППО, 57 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 61 автомобіль та сім одиниць спеціальної техніки окупантів.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.08.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 594400 (+1240) осіб,

танків ‒ 8476 (+21) од,

бойових броньованих машин ‒ 16402 (+17) од,

артилерійських систем – 16821 (+57) од,

РСЗВ – 1151 (+5) од,

засоби ППО ‒ 921 (+1) од,

літаків – 366 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13548 (+57),

крилаті ракети ‒ 2426 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 22710 (+61) од,

спеціальна техніка ‒ 2813 (+7)

Дані уточнюються.

Раніше ми повідомляли: 13 серпня на фронті: на трьох напрямках ворожі атаки посилилися