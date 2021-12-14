14 грудня – який сьогодні день: свята, іменини, історичні події, прикмети

14 грудня – який сьогодні день, які відзначаються свята, у кого іменини, що відбувалося в цей день в історії, хто народився і помер, які існують народні традиції і прикмети розповість NNS.

14 грудня – 348-й (349-й у високосному році) день року у григоріанському календарі. До кінця року залишається 17 днів.

14 грудня – який сьогодні день

В Україні – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Сьогодні ми вшановуємо людей, які ціною свого життя і здоров’я змогли здолати страшну трагедію 20 століття, що сталася 26 квітня 1986 року.

Ця пам’ятна дата була затверджена указом президента України 10 листопада 2006 року. Саме 14 грудня було офіційно повідомлено про завершення будівництва саркофага над зруйнованим у результаті вибуху четвертим енергоблоком ЧАЕС. Зараз цю подію багато хто називає просто днем ліквідатора.

Цей день пам’яті давно став скорботним нагадуванням всьому людству про важку перемогу над вогнем, який охопив реактор атомної станції. У 1994 році багато українських громадських організацій чорнобильців зверталися до влади з ініціативою створення подібного дня пам’яті, але їхнє прохання в той момент відхилили. Після цього ліквідатори почали відзначати цей день неофіційно. Тепер же під час відзначання цієї пам’ятної дати силові структури України виділяють почесний караул, представники влади покладають вінки до пам’ятників, які слугують нагадуванням усім нам про ту страшну аварію й кількість загиблих ліквідаторів.

У світі – День мавп

Неофіційне міжнародне свято було створено художниками Кейсі Горе і Еріком Міллікіним щоб поширювати знання про тварин і проявляти до них турботу і любов. Ці грудневі заходи у другий декаді місяця мають традиційний щорічний характер.

14 грудня – який сьогодні день за православним календарем

День пророка Наума Грамотника. Він був одним з 12 малих пророків. Під його ім’ям випущена старозавітна книга, в якій досить яскраво описані політичний і релігійний стан Ізраїлю того часу.

14 грудня – іменини

За православним календарем, іменини у цей день святкують Анастасія, Дмитро, Наум, Порфирій і Філарет

14 грудня – цей день в історії

1819 — Алабама стала 22-м штатом США

1900 — день народження квантової механіки. Макс Планк виступив із доповіддю у Німецькому фізичному товаристві про сформульований ним закон випромінення

1901 — в Лондоні проведено перший турнір з настільного тенісу

1903 — в Кіті Хоук (штат Північна Кароліна), брати Райт зробили першу спробу піднятися в повітря на сконструйованому ними літаку. Однак конструкція впала ще на злеті

1911 — людина вперше підкорила Південний полюс. Експедиція норвежця Руаля Амундсена на їздових собаках досягнула точки, де, за розрахунками, повинен був лежати полюс. Через 35 днів тієї ж точки пішки досягнула експедиція Роберта Скотта

1918 — гетьман Павло Скоропадський зрікся влади на користь Директорії УНР

1935 — прем’єрою оперети Й.Штрауса «Кажан» у приміщенні колишнього Троїцького народного дому відкрився Київський театр оперети (до 1967 — театр музичної комедії)

1939 — у зв’язку з нападом на Фінляндію СРСР виключений з Ліги Націй

1944 — Президія Верховної Ради РРФСР своїм указом замінила назви 11 районів і відповідних районних центрів Кримської АРСР з кримськотатарських і німецьких на російські

1949 — Єрусалим проголосили столицею Ізраїлю

1962 — американська автоматична міжпланетна станція «Марінер-2» стала першим апаратом, який долетів до Венери

1989 — Роман Гнатишин призначений генерал-губернатором Канади (склав присягу 29 січня 1990).

1994 — першим досвідом безпосереднього супутникового мовлення з території колишнього СРСР стала експериментальна трансляція з території України “Міжнародного «Слов’янського Каналу»

2004 — на півдні Франції відкрито найвищий міст-віадук Мійо

2008 — 29-річний журналіст єгипетського телеканалу «Аль-Багдадія» Мунтазар Аль Зейді кинув черевики у американського президента Джорджа Буша зі словами «Це тобі мій прощальний поцілунок, собако!»

2009 — в центрі Стокгольма відбувся запуск в експлуатацію першої у світі мобільної мережі на базі технології Long Term Evolution

Хто народився 14 грудня

1503 — Нострадамус, французький астролог, лейб-медик Карла IX, письменник (†1566).

1850 — Микола Кузнецов, український живописець і графік. Брат художника Дмитра Кузнецова, батько оперної співачки Марії Кузнецової-Бенуа.

1895 — Поль Елюар (Ежен Грендель), французький поет-сюрреаліст.

1946 — Джейн Біркін, британська акторка.

1947 — Ділма Русеф, перша в історії Бразилії жінка на посаді президента країни.

1949 — Кліфф Вільямс, рок-музикант, гітарист (AC/DC).

1972 — Геннадій Біліченко, капітан СБУ, перший загиблий військовослужбовець у війні на Донбасі, Герой України (посмертно).

Померли 14 грудня

1799 — Джордж Вашингтон, громадський та військовий діяч, перший президент Сполучених Штатів Америки.

1800 — Хосе де Рібас, перший градоначальник Одеси, російський адмірал, за походженням каталонець.

1923 — Теофіль-Олександр Стейнлен, французький і швейцарський художник, графік та ілюстратор, який працював як в реалістичному стилі, так і в стилі модерн.

1934 — Олекса Влизько, український Oleksa Vlyzko.jpgпоет, прозаїк, страчений нарівні з багатьма діячами української культури.

1937 — Григорій Ільїнський, український радянський учений, філолог-славіст, історик, археограф, етнограф, педагог, приват-доцент кафедри славістики Харківського університету (1907—1909). Жертва сталінських репресій.

1950 — Ігор Савченко, український і російський кінорежисер, сценарист.

1957 — Йозеф Лада, чеський художник (сценограф і графік), карикатурист, ілюстратор і казкар.

1984 — Вісенте Алейксандре, іспанський поет, представник «покоління 1927». Лауреат Нобелівської премії з літератури за 1977 рік.

1989 — Андрій Сахаров, радянський фізик, лауреат Нобелівської премії миру (1975 р.), діючий член АН СРСР (з 1953), співтворець водневої бомби, активний борець за права людини.

1990 — Фрідріх Дюрренматт, швейцарський романіст і драматург.

1998 — Тимофій Левчук, український кінорежисер, педагог.

Народні прикмети і традиції

Якщо вітер північний, то наближається сильне похолодання.

Якщо зірки на небі переливаються, то буде хуртовина.

Собачий гавкіт чути глухо – до снігопаду.

Хмари проти вітру пливуть – до похолодання.

Якщо 14 грудня місяць в рукавицях (з бічними стовпами), то вдарить мороз, а якщо “на спинці лежить” – до потепління.

Що не можна робити сьогодні

Не варто їсти під час читання. Наші пращури говорили, що так можна заїсти всі знання. З цієї ж причини не можна залишати книгу відкритою – вся інформація з голови вивітриться.

Не рекомендується дивитися у дзеркало після підписання важливих документів. Якщо не послухатися цієї поради, всі домовленості виявляться порожніми.

Краще не виходити з дому після заходу сонця. Вважається, що в цей час по вулицях розгулює нечисть.

Якою буде погода на Святого Миколая – прогноз синоптиків до середини грудня

В Україні планують скасувати перенесення вихідних через два свята

В Україні може з’явитися нове свято – День борщу

Читайте нас у Фейсбуці