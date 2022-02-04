Тариф на передачу електроенергії для населення планують збільшити з 1 квітня

Тариф на передачу електроенергії планують збільшити, повідомляє NNS, посилаючись на budport.com.ua.

«Укренерго» виступає за підняття тарифів для населення. Йдеться про тарифи на послуги з передачі електричної енергії з 1 квітня цього року на 29,1% – до 446,24 гривень за МВт-год.

Тоді як тариф на послуги з передачі електрики для підприємств «зеленої» металургії буде на рівні 190,65 гривень за МВт-год.

У компанії таку необхідність пояснюють потребою повноцінно забезпечити компенсаційні виплати виробникам «зеленої» електричної енергії, адже у бюджеті на поточний рік коштів на такі цілі немає.

За даними компанії, загальний обсяг видатків на ПСО, який необхідно передбачити у тарифі на передачу електрики, становить 38,44 мільярда гривень (у розрахунку на рік – 33,18 млрд грн). Тому пропонують підвищити витрати на ПСО на 14,04 млрд грн (у розрахунку на рік – 10,5 млрд грн).

Також в Укренерго заявляють про необхідність збільшення тарифу на оплату праці на 13% чи на 236,6 тисячі гривень.

Нагадаємо, минулого року близько 27,95% реалізованого на ринку «на добу вперед» та внутрішньодобового ринку струму було виготовлено з вугілля, 22,8% – з ядерного палива.

Також нагадаємо, що у лютому вперше в історії української атомної енергетики працюють усі 15 блоків АЕС, при цьому виробляється рекордна кількість електроенергії.

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