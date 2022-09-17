«Жалюгідні потвори проср@ли бій»: нові погрози Путіна і реакція українців

На саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в Узбекистані 16 вересня прозвучали нові погрози путіна у бік України, передає NNS. Чого хоче цим добитися російський диктатор і як реагують українці?
Аналітики американського Інституту дослідження війни проаналізували виступ російського президента володимира путіна на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в Узбекистані 16 вересня. Фахівці дійшли висновку, що він відкрито погрожує ударами по цивільній інфраструктурі України. Про це йдеться у звіті ISW.
Зазначається, що таким “попередженнями” диктатор намагається не лише шантажувати українську сторону, а й заспокоїти свій електорат, який все гучніше закидає йому “нездатність захистити росію” після ганебної поразки росіян на Харківщині.
Погроза путіна також містила умову: посилення обстрілів відбудеться, якщо “українські атаки на позиції російських військ на території росії триватимуть”.
Путін також сказав, що росія була “досить стриманою у своїй відповіді” на українські “терористичні акти й спроби завдати шкоди цивільній інфраструктурі росії” та наголосив, що нещодавно його вояки завдали кілька “чутливих ударів”, які ніби то є “попереджувальними пострілами”, і пригрозив, що надалі атаки можуть бути серйознішими.
Тож, аналітики наголошують, що це відверті погрози Україні.
ISW наголошує, що заклики до ударів усе частіше з’являються у російських ЗМІ. А заяви путіна на ШОС, ймовірно, є своєрідною відповіддю на критику російських військових блогерів, які штурмують кремль за неспроможність “захистити територію росії”.
Зазначимо, що наряду з погрозами у промовах путіна прозвучали також слова про бажання завершити війну переговорами. Але, каже російський диктатор, Україна відмовляється від будь-яких переговорів.
Все це свідчить про те, що путін у відчаї. Він розуміє невтішність ситуації на фронті для російської армії і хоче паузи. А оскільки Україна продовжує бити ворога, вдається до шантажу, як справжній терорист.
Як реагують українці на нові погрози путіна і удари по критичній інфраструктурі
Після декількох ракетних ударів росії по критичній інфраструктурі у Харкові, Павлограді, Кривому Розі тощо українці проявляють тільки ще більше готовності боротися із загарбниками і нищити ворогів на своїй землі. Про це свідчать коментарі і дописи у соціальних мережах. Громадяни України не закликають владу капітулювати, на що вірогідно розраховував путін, а навпаки, відчуваючи лють, закликають бити окупантів і завдавати ударів у відповідь по критичній інфраструктурі росії.
Більшість українців демонструють незламність і висловлюють впевненість у нашій перемозі.
Показовим є пост харківської журналістки Тетяни Федоркової, яка щодня разом із земляками потерпає від російських обстрілів.
Російське кончене командування вирішило перемогти нас ударами по підстанціях. Позбавити світла, води… Really? Тих, хто пережив лютий і березень. Втратив дім. Жив у метро. Спить на ліжку з бетонних блоків у випаленій квартирі з картиною на голій стіні. У погребі, у підвалі, в коридорі. Тих, хто, без зарплати водить трамвай, тролейбус, асфальтує ями від ї…учих ракет, по кілька разів забиває вікна і дахи. Хто щодня гасить пожежі від вибухів. Розбирає завали у пошуках живих чи мертвих. Вилучає уламки з малих, старих, витягає їх з того світу. Або — проводжає в останню путь. З ранку до ночі волонтерить. Росія хоче перемогти цих людей? Так? Жалюгідні потвори просрали бій, драпають, аж гай гуде. Ракети по обленерго, водоканалу, житлу — це все, на що вони здатні. Це їхня справжня війна, з-за порєбріка, з чорного моря, з неба над каспієм. Росія — держава-гамно, держава-гній, держава-сцикун. Слава Збройним силам України! – написала Тетяна Федоркова.