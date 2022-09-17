«Жалюгідні потвори проср@ли бій»: нові погрози Путіна і реакція українців

На саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в Узбекистані 16 вересня прозвучали нові погрози путіна у бік України, передає NNS. Чого хоче цим добитися російський диктатор і як реагують українці?

Аналітики американського Інституту дослідження війни проаналізували виступ російського президента володимира путіна на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в Узбекистані 16 вересня. Фахівці дійшли висновку, що він відкрито погрожує ударами по цивільній інфраструктурі України. Про це йдеться у звіті ISW.

Зазначається, що таким “попередженнями” диктатор намагається не лише шантажувати українську сторону, а й заспокоїти свій електорат, який все гучніше закидає йому “нездатність захистити росію” після ганебної поразки росіян на Харківщині.

Погроза путіна також містила умову: посилення обстрілів відбудеться, якщо “українські атаки на позиції російських військ на території росії триватимуть”.

Путін також сказав, що росія була “досить стриманою у своїй відповіді” на українські “терористичні акти й спроби завдати шкоди цивільній інфраструктурі росії” та наголосив, що нещодавно його вояки завдали кілька “чутливих ударів”, які ніби то є “попереджувальними пострілами”, і пригрозив, що надалі атаки можуть бути серйознішими.

Тож, аналітики наголошують, що це відверті погрози Україні.

ISW наголошує, що заклики до ударів усе частіше з’являються у російських ЗМІ. А заяви путіна на ШОС, ймовірно, є своєрідною відповіддю на критику російських військових блогерів, які штурмують кремль за неспроможність “захистити територію росії”.

Зазначимо, що наряду з погрозами у промовах путіна прозвучали також слова про бажання завершити війну переговорами. Але, каже російський диктатор, Україна відмовляється від будь-яких переговорів.

Все це свідчить про те, що путін у відчаї. Він розуміє невтішність ситуації на фронті для російської армії і хоче паузи. А оскільки Україна продовжує бити ворога, вдається до шантажу, як справжній терорист.

Як реагують українці на нові погрози путіна і удари по критичній інфраструктурі

Після декількох ракетних ударів росії по критичній інфраструктурі у Харкові, Павлограді, Кривому Розі тощо українці проявляють тільки ще більше готовності боротися із загарбниками і нищити ворогів на своїй землі. Про це свідчать коментарі і дописи у соціальних мережах. Громадяни України не закликають владу капітулювати, на що вірогідно розраховував путін, а навпаки, відчуваючи лють, закликають бити окупантів і завдавати ударів у відповідь по критичній інфраструктурі росії.

Більшість українців демонструють незламність і висловлюють впевненість у нашій перемозі.

Показовим є пост харківської журналістки Тетяни Федоркової, яка щодня разом із земляками потерпає від російських обстрілів.