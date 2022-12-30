«Нескінченний запас Калібрів»: навіщо РФ зробила таку заяву – пояснення ISW

Аналітики ISW пояснили, навіщо міноборони РФ заявило про «нескінченний запас Калібрів», передає НСН.

29 грудня, під час чергової масованої ракетної атаки на Україну російське міноборони зробило заяву, що ракети “Калібр” у них “ніколи не закінчаться”. Експерти Інституту вивчення війни пояснили, що стоїть за цими словами. Про це йдеться у звіті ISW.

Росія заявила про “нескінченний запас Калібрів”

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, таким чином Росія намагалась відповісти Заходу, який наголошує на виснаженні запасів високоточного озброєння у росіян після низки масованих ударів по Україні.

В ISW нагадали, що раніше також робили заяву про виснаження російського арсеналу високоточної зброї, однак попри це, додали аналітики ймовірно, найближчим часом окупанти продовжуватимуть масштабно загрожувати українській критично важливій інфраструктурі та завдавати значних страждань українським цивільним особам.

Також нещодавно очільник Головного управління військової розвідки України Кирило Буданов заявив, що у російських військ достатньо ракет для нанесення ще двох-трьох масштабних ударів.

“ISW оцінює, що російська кампанія зламати волю України шляхом масштабних ракетних ударів по критичній інфраструктурі провалиться, навіть якщо росіяни зможуть провести більше загороджувальних ударів, ніж прогнозував Буданов”, – наголосили аналітики.

Нагадаємо, під час масованого удару 29 грудня російські окупанти випустили по Україні 69 ракет. Із них 54 було збито силами української ППО. Деякі ракети влучили у об’єкти енергоінфраструктури, через що в окремих регіонах виникли проблеми зі світлом. Але не такі маштабні, як хотілося б росіянам.

Тому в ніч на 30 грудня загарбники спробували здійснити ще одну атаку – дронами. Але усі 16 «Щахедів», випущених росіянами, були збиті нашими силами ППО – над Київщиною, Дніпропетровщиною і Запоріжжям.

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