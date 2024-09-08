Взамін на кукурудзу: в Ірані зізналися, що передають Росії ракети

В Ірані зізналися, що передають Росії ракети та дрони. І розповіли, що отримують взамін.

В Ірані зізналися, що передають Росії ракети

Офіційні особи Ірану таки визнали передачу країні-терористу Росії балістичних ракет та дронів-камікадзе. Про це заявив член Комісії з національної безпеки парламенту Ірану Бахшаїшу Ардестані, – пише obozrevatel.com, передають «Новини України – НСН».

У Тегерані заявили, що постачають Москві зброю по бартеру, одержуючи натомість сою та кукурудзу.

Більше того, в Ірані зазначили, що завдяки такій співпраці РФ оминає західні санкції.

За його словами, Іран нібито змушений здійснювати постачання ракетного озброєння та БПЛА російській окупаційній армії. Член іранського парламенту пояснив, що натомість Тегеран отримує аграрну продукцію.

Іран експортує дрони та ракети Росії в рамках свого економічного та політичного співробітництва. З іншого боку, росіяни співпрацюють з Іраном, щоб обійти санкції. Ми імпортуємо багато товарів з Росії. Ми повинні розібратися з імпортом соєвих бобів та пшениці для задоволення наших потреб, – заявив Ардестані

Також член парламенту додав, що не бачить у постачанні зброї нічого страшного, додавши, що нові санкції не лякають Іран. Ардестані наголосив, що Тегеран також забезпечує ракетами терористичні угруповання ХАМАС та “Хезболла”.

Ми продаємо зброю, отримуємо долари, обходимо санкції за рахунок партнерства з Росією, імпортуємо з Росії сою та кукурудзу. Європейці продають зброю Україні. Ми даємо ракети “Хезболлі”, ХАМАС і Хашд аш-Шаабі, то чому б нам не дати ракети і дрони Росії для підтримки нашого союзника, – сказав Ардестані

У МЗС заперечують

Тим часом, у Міністерстві закордонних справ Ірану відкинули звинувачення у передачі росії балістичних ракет.

Як заявив речник іранського зовнішньополітичного відомства Насер Канаані, Іран виступає проти війни в Україні та підтримує “політичне рішення для завершення протистояння”.

“Іран ніколи не був частиною конфлікту (війни росії проти України, – ред.) та його продовження”, – заявив Канаані

Крім того речник іранського МЗС додав, що звинувачення Тегерану у передачі балістичних ракет рф безпідставні та робляться Заходом, оскільки він переслідує певні політичні цілі.

Насер Канаані наголосив – росія та Іран співпрацювали у військовій сфері ще до початку війни в Україні.

“Співпраця відбувається в рамках двосторонніх угод та базується на міжнародному праві та нормах та не має нічого спільного з українською кризою”, – заявив речник іранського зовнішньополітичного відомства

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