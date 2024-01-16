Воронеж атакували дрони, введено режим НС, уламок влучив у багатоповерхівку (відео)

Російський Воронеж атакували дрони цієї ночі. У місті введено режим надзвичайної ситуації, передає НСН. У мережі публікують фото і відео атаки та її наслідків.
Російські Телеграм-канали повідомляли про вибух у районі аеропорту. Також вибухи лунали над житловими районами Воронежа. Міноборони РФ повідомило, що засобами протиповітряної оборони було знищено п’ять і перехоплено три безпілотні літальні апарати над територією Воронезької області.
Уламок одного із збитих дронів влучив у багатоповерхівку. Там зайнялася пожежа. Мешканців відселили. Повідомляється про поранену 10-річну дівчинку.
Всього, за даними ворожого МО, 16 січня дві російські області атакували 12 безпілотників.
Атака була на Воронезьку і Бєлгородську області РФ.
“Черговими засобами протиповітряної оборони було знищено п’ять і перехоплено три українські безпілотні літальні апарати над територією Воронезької області. Ще чотири БПЛА перехоплено над територією Бєлгородської області”, – зазначили у МО
Такі атаки Україна переживає вже майже два роки щодня і щоночі. Все більше росіян мають можливість відчути на собі війну, яку вони розв’язали.
Воронеж атакували дрони: фото, відео
Так виглядає квартира, у яку влучив уламок дрона.
До речі, ми писали: Безпілотники атакували Бєлгородську область, поранено трьох військових рф