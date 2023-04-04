Польські фермери погрожують зірвати візит Зеленського до Варшави 5 квітня – відома причина

Польські фермери погрожують зірвати візит Зеленського до Варшави 5 квітня через українське зерно. Про це повідомляє британське видання The Guardian, передає НСН, посилаючись на Факти.

Аграрії незадоволені тим, що їхній ринок заполонило українське зерно.

Зеленський має відвідати столицю Польщі в середу, 5 квітня, щоб висловити вдячність за солідарність країни у війні з Росією. Але польські аграрії попереджають, що можуть вийти на вулиці, щоб “зіпсувати” цю подію.

— Варшава повинна все добре обдумати, – сказав голова Замойської асоціації фермерів Марцін Собчук в інтерв’ю польському новинному сайту Interia

Він додав, що асоціація готова “зіпсувати” візит, додавши, що “є багато ідей, але про це ще рано говорити”.

В межах ініціативи ЄС було скасовано всі тарифи та квоти на експорт українського зерна до 27 країн-членів ЄС, щоб полегшити транзит продукту по всьому світу, зокрема до Африки, де російська блокада українського експорту була особливо відчутною.

Однак зерно не вдалося вивезти з деяких східних країн ЄС, зокрема Польщі, Угорщини та Румунії, що призвело до падіння цін у цих країнах і викликало обурення у фермерських громадах.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що звернеться до Єврокомісії та країн-членів ЄС з проханням відновити бар’єри для експорту українського зерна, але польські фермери стверджують, що нічого не було зроблено.

— Ми думали, що міністр сприймає нас серйозно, але виявилося, що це не так, – сказав Собчук

Зазначається, що значна частина українського зерна осіла в європейських країнах, що і викликало невдоволення фермерських об’єднань.

У Польщі зерно накопичується через брак транспортних потужностей для його вивезення. Конкретні інфраструктурні проблеми полягають у тому, що українські вантажні поїзди використовують колію, відмінну від колії залізниць ЄС, а також у необхідності пріоритизувати імпорт вугілля до Польщі після заборони на російський імпорт.

Польські фермери все частіше скаржаться на те, що потерпають від імпорту українського зерна, який зріс до 2,45 млн тонн у 2022 році.

Нещодавно країни-члени ЄС схвалили виділення €56,3 млн на підтримку болгарських, польських і румунських фермерів, а польське Міністерство сільського господарства оголосило про компенсацію. Однак ці гроші були названі “краплею в морі”.

Раніше цього місяця міністра сільського господарства Польщі Генрика Ковальчика закидали яйцями під час панельної дискусії з комісаром ЄС з питань сільського господарства Янушем Войцеховським.

У той час як імпорт зерна накопичується у Східній Європі, український експорт залишається нижчим на майже 18% до 36,9 млн тонн за рік після російського вторгнення та блокади ключових портів, таких як Одеса, а також нерівномірного дотримання угоди з Москвою про транзит.

Тим часом Польське радіо повідомляє, що однією з основних тем під час зустрічі Президента Володимира Зеленського із польською владою в Польщі буде українське зерно та торгівля сільськогосподарською продукцією. Про це заявив прем’єр-міністр Матеуш Моравецький.

За словами Моравецького, незважаючи на критичну ситуацію, в якій зараз перебуває Україна, торгівля зерном не повинна вдарити по польських фермерах.

“Ми хочемо, щоб будь-яка торгівля з Україною не дестабілізувала наш ринок. Безперечно, це дуже важлива тема для нас”, – заявив він

Володимир Зеленський зустрінеться з Президентом Анджеєм Дудою у Польщі в середу, 5 квітня. Лідери обговорять безпекові, економічні та політичні питання. Президент України також поспілкується з прем’єр-міністром Матеушем Моравецьким та зустрінеться з поляками та українцями, які проживають у Польщі, у Королівському з

18 березня стало відомо, що зернову угоду, яка передбачає експорт агропродукції з портів України, вдалося продовжити ще на 120 днів. Україна продовжить експортувати свою аграрну продукцію через три порти на Чорному морі.

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