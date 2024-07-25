Держдеп прокоментував підсумки зустрічі Кулеби та Ван Ї, нагадавши про позицію США “нічого про Україну без України”, передають «Новини України – НСН».

Візит Кулеби до Китаю прокоментували в США

США продовжують дотримуватися принципу “нічого про Україну без України” щодо дипломатичних переговорів про врегулювання російсько-української війни.

Про це під час брифінгу заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер у відповідь на прохання прокоментувати зустріч Кулеби і Ван Ї, пише “Укрінформ“.

Я бачив заяву МЗС Китаю про переговори з міністром закордонних справ Кулебою, і я також бачив заяву МЗС України з цього приводу, в якій зазначається, що в їхній позиції нічого не змінилося, – сказав представник зовнішньополітичного відомства США

Міллер зазначив, що Україна продовжує демонструвати готовність до переговорів для досягнення справедливого й тривалого миру. Натомість диктатор РФ Володимир Путін, за словами речника Держдепу, наразі не змінив своїх підходів та не виявив справжньої готовності до діалогу.

Тож наше ставлення залишається таким, як і раніше впродовж певного часу, а саме, що коли йдеться про дипломатію, нічого про Україну без України, – наголосив представник дипломатичного відомства США

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