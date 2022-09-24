Військовий переворот у Китаї – правда чи фейк?

Вранці 24 вересня соцмережі вибухнули повідомленнями про військовий переворот у Китаї, передає NNS. Оскільки Піднебесна достатньо закрита країна в медійному плані, отримати точну інформацію про події там, не зовсім просто. Але зробити більш-менш правдиві висновки все ж реально.

Отже, у суботу вранці, 24 вересня, у тренди вибився пошуковий запит про те, що у Китаї стався переворот, а китайського лідера Сі Цзіньпіна взяли під домашній арешт.

Втім, трендовість запиту обумовлена тим, що його без посилання на будь-які серйозні джерела поширюють у соцмережах, що призводить до підвищення пошукових запитів у Google, – пише Обозрєватєль.

У соцмережах повідомляється, що 16 вересня, коли президент Китаю повернувся з саміту Шанхайської організації співробітництво, він нібито був затриманий в аеропорту та поміщений під домашній арешт. Рішення нібито було ухвалене на підставі того, що керівництво Комуністичної партії Китаю зняло його з посади голови Народно-визвольної армії (НВАК).

Після арешту Сі, за даними із соцмереж, Пекін нібито було взято під контроль військових. Повідомляється також, що колишній президент Китаю Ху Цзіньтао та колишній прем’єр Вень Цзібао переконали колишнього члена Постійного комітету Сон Пінга зберегти контроль над Центральним бюро охорони.

Також як доказ опубліковано коротке відео, на якому кілька військових машин рухаються трасою. У підписі до відео повідомляється, що це нібито частина 80-кілометрової колони, яка рухається на Пекін. Підтвердження цієї інформації немає.

Також у мережі заявляють про скасування 6 тисяч авіарейсів у Китаї, публікуючи скріншот сервісу FlightRadar, на якому показано відсутність літаків над Китаєм. Втім, на момент написання новини сервіс показує значну кількість літаків над Китаєм.

Аналіз світових ЗМІ також свідчить, що в мережі просто поширюють гарячі чутки. На жодному серйозному медіа інформації про арешт Сі Цзіньпіна чи переворот у Китаї просто немає, хоча очевидно, що це стало б головною сенсацією дня.

Видання NEXTA Live спростовує інформацію про арешт Сі та держпереворот.

“Якби Сі був поміщений під домашній арешт, це була б міжнародна новина”, – пише журналіст, приходячи до висновку, що розмови про переворот у Китаї – фейк, а мовчання Сі протягом кількох останніх днів – ситуативне.

Директор Центру досліджень Chicago Council Тереза ​​Феллон написала у Twitter: «В Інтернеті поширюються чутки про військовий переворот у Китаї та про те, що Сі Цзіньпін перебуває під арештом після того, як старійшини з КПК усунули його з посади голови НВАК. Масове скасування польотів у Китаї — це просто військові навчання чи в цьому є ще щось?».

Останньою великою новиною з Китаю на сторінках світових ЗМІ залишається інформація від 23 вересня про те, що колишній заступник міністра громадської безпеки Сунь Ліцзюнь був засуджений до смертної кари без права на умовно-дострокове звільнення. Згідно з повідомленням Центрального телебачення Китаю, його визнали винним в отриманні хабарів на суму 646 мільйонів юанів. Його також звинуватили у маніпулюванні акціями та незаконному зберіганні зброї.

Журналісти Bloomberg, коментуючи цю новину, зазначили, що вона свідчить про те, що Сі готовий усунути високопосадовців напередодні ключового з’їзду, на якому, як очікується, він забезпечить собі третій термін при владі.

Зазначимо, що у жовтні відбудеться черговий з’їзд Компартії Китаю, на якому Сі Цзіньпін має бути переобраний на новий термін. Ставши таким чином першим китайським правителем після Мао Цзедуна, який правитиме понад 10 років.

Вже звучать заклики вплинути на китайську еліту, щоб цього не сталося. Не виключено, що з усім цим і пов’язаний запуск чуток про нібито арешт Сі Цзіньпіна.

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