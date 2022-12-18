ВІДЕО: У росії полковник привітав вбиту горем матір з ліквідацією сина

У росії полковник привітав вбитих горем батьків, сина яких ліквідували в Україні. Офіцер також цинічно зажадав від матері, яка заливається слізьми, розписатися «для звіту».

Через відео, яке потрапило до мережі, у росії розгорівся гучний скандал, – пише charter9, передає НСН.

‘Вітаю вас, і розпишіться ось тут для звіту’, – каже російський офіцер батькам ‘двохсотого’.

На відео мати вбита горем і плаче.

Інцидент, попередньо, стався в одній із народних республік росії. Батьки одягнені бідно, двері їхнього будинку утеплені клейонкою. Можливо, полковника не вірно зрозуміли, і вітав він батьків не з загибеллю сина, а з отриманням компенсації у вигляді якось барана чи кози, чи навіть “Лади”. Але така поведінка у біль-якому випадку виглядає дикою і неприйнятною для українців.

Ситуацію прокоментував український журналіст Денис Казанський.

Він вражений тим фактом, як росіяни покірно дозволяють Кремлю таке ставлення до себе.

«Все це з їхньої власної волі. Це не до них у хату прийшла війна, не залишивши їм вибору. Це вони самі їдуть у чужу країну вбивати та вмирати. Вони мають вибір… Вони можуть зупинитися і просто дати нам жити. Але не зупиняються. Абсолютний сюрреалізм. Вбиваються, мучаться, страждають і все одно покірно вирушають у м’ясорубку», – констатував журналіст.

А на цьому відео російські батьки голосять біля стели пам’яті, де вибиті імена їх синів, що були ліквідовані в Україні. Втрат немає, еге ж?

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