Відео моменту влучання у найвищу будівлю Поволжя: дрони намагалися атакувати «Энгельс 2»

Внаслідок атаки дронів вранці 26 серпня сталося влучання у найвищу будівлю Поволжя – це 38-поверхувка у російському Саратові, яку місцеві називають «свічка». Також збивала собою дрон багатоповерхівка у місті Енгельс. Моменти влучання потрапили на відео.

«Новини України – НСН» розкажуть, що відомо про цю атаку.

Вранці 26 серпня російські міста Саратов та Енгельс атакували безпілотники. В Енгельсі розташований аеродром, на якому базуються стратегічні бомбардувальники ТУ-95, 11 з них на той час вже злетіли.

Про це повідомляють російські телеграм-канали Baza, Mash, Astra.

У Саратові після атаки БПЛА пошкоджено найвищу будівлі – це 38-поверхівка.

Факт нальоту дронів уранці понеділка підтвердив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін.

За його словами, “уламки” впали на будинок у житловому комплексі “Volga sky”. На сайті ЖК зазначено, що це не тільки найвищий будинок міста, а й “найвища будівля Поволжя (висота 128,6 м)”.

Від будинку до військової частини та військового аеродрому в Енгельсі – 12 кілометрів.

Відео моменту влучання у найвищу будівлю Поволжя

Момент влучання безпілотника у будівлю потрапив на відео, а також наслідки удару.

Також безпілотник влучив у будинок у житловому комплексі «Енгельс-Сіті 4», що у місті Енгельс. Від комплексу до льотної військової частини та військового аеродрому «Енгельс 2» – 4 кілометри і 9 хвилин їзди.

Момент цього влучання теж потрапив на відео.

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