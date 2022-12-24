Китай не хоче обирати між Україною та Росією – заява посла

Китай обирає нейтральну позицію щодо війни в Україні. Посол Китаю Фу Конг заявив, що повномасштабне російське вторгнення поставило Пекін у «дуже складне становище» і КНР не хоче «обирати між друзями» — РФ та Україною. Повідомляє НСН

Про це Фу Конг сказав у інтерв’ю South China Morning Post.

Дипломат назвав розв’язану Росією війну «спеціальною операцією» та «українською кризою», яка «стає проблемою» для відносин Китаю з ЄС. Він хоче їх «деполітизувати».

«Ми зазнаємо побічної шкоди від цієї кризи. І Росія, і Україна є гарними друзями, тому ми не хочемо вибирати між друзями. Це відправна точка нашої позиції» — сказав Фу Конг.

Він заявив, що на другий день після повномасштабного вторгнення між главою Китаю Сі Цзіньпіном та російським диктатором Володимиром Путіним відбулася розмова, під час якої перший «чітко висловився за пошук мирного рішення». Надання військової допомоги Москві посол заперечує.

«Насправді, наша позиція була досить збалансованою, погодьтеся, і ми готові долучатися до будь-яких мирних зусиль», — сказав він, повторивши наративи російської пропаганди про те, що «США отримують вигоду з цього конфлікту».

Китай відкрито не критикує РФ за повномасштабне вторгнення в Україну, хоча в листопаді Сі Цзіньпін заявив, що потенційне застосування ядерної зброї Росією є неприпустимим.

У грудні лідер Китаю заявив, що завершення війни шляхом переговорів відповідало б інтересам Європи та всіх країн Євразії. За його словами, «потрібно уникати ескалації та розширення кризи».

Водночас, за даними The Wall Street Journal, Сі Цзіньпін доручив уряду КНР налагодити тісніші економічні зв’язки з Росією. Як повідомили джерела газети, КНР хоче збільшити імпорт російської нафти, розширити енергетичну співпрацю та збільшити інвестиції в інфраструктуру РФ.

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