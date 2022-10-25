В Польщі масово перевіряють українських біженців: в чому причина

В Польщі масово перевіряють українських біженців, які отримують допомогу і повертаються додому. Через порушення умов перебування в країні, майже кожен 5-й українець втратив право на отримання грошової допомоги.

В Польщі біженцям з України, які виїхали з країни більше ніж на 30 днів, масово скасовують виплати грошових допомог за програмами «500+» або «Сімейний капітал опікунчий». Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TSN.

Грошові виплати скасовують на основі даних прикордонної служби, яка перевіряє осіб, що виїжджають з Польщі. Так, після масової перевірки понад 80 тисяч громадян України залишилися без виплат, в результаті тривалого виїзду з Польщі.

Підставою для проведення перевірок та призупинення виплат допомог громадянам України є:

Дані з реєстру прикордонної служби;

Інформація від самих отримувачів про виникнення обставин, що Призводять до втрати права на виплати;

Інформація від третіх осіб про виїзд громадянина України з Польщі на довше ніж 30 днів;

Виклик громадян України до ZUS на особисту явку для надання доказів, що підтверджують проживання в Польщі (мають з’явитися протягом 3-х днів).

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