В одному з міст Польщі майже 40% населення – українці

Повномасштабна війна змусила українців масово виїжджати за кордон. Найбільше українських біженців прийняла Польська Республіка, яка заздалегідь серйозно готувалася до такої ситуації і створила гарні умову для прийому наших співвітчизників. Спеціалісти порахували, у якому з міст Польщі наразі проживає найбільше українців. Про це пише 24-й канал, передає NNS.

У Польщі до повномасштабного вторгнення Росії в Україну проживало 2 млн українців. Цьогоріч українсько-польський кордон перетнули 5 млн громадян нашої країни.

Тепер українці становлять близько 8% від населення Польщі. Соціологи кажуть, що українці розселяються Польщею нерівномірно.

Є міста, яким віддають перевагу, зокрема через найкращі умови праці, освіти, житла, інфраструктури.

Найбільше українців у Жешуві – тут вони складають аж 37% від усіх жителів міста!

34% українців від загальної кількості мешканців у Гданську;

33% – у Катовицях;

по 23% – у Кракові й Вроцлаві;

20% – у Любліні;

16% – у Познані;

15% – у Щецині;

13% – у Варшаві.

З початку повномасштабної війни Україну залишили 11,1 млн осіб. З 24 лютого 2022 року з України виїхала майже третина громадян, повідомляє Агенство ООН у справах біженців.

4,7 млн біженців вже повернулися додому. Але ще значна частина чекає на закінчення бойових дій.

В одному з міст у Польщі відновили безкоштовний проїзд для українців