В Іркутську військовий літак впав на житловий будинок – що відомо (фото, відео)

В Іркутську військовий літак СУ-30 впав на двоповерховий будинок сьогодні, 23 жовтня близько 18:00 за місцевим часом (13:00 за Києвом). Про це повідомляють російські ЗМІ, передає NNS.

Як стало відомо, винищувач впав на двоповерховий дерев’яний житловий будинок. Після чого спалахнула сильна пожежа площею 200 метрів квадратних.

Російські ЗМІ повідомляють, що обидва пілоти загинули, а жертв серед цивільних буцім-то немає.

Міський сайт Іркутська розповідає про НП із літаком, посилаючись на слова місцевих мешканців. Ось що пише видання:

“Над Другим Іркутським проходили льотні випробування – літали два борти СУ-30 СМ. Один сів, другий продовжував літати, екіпаж 20 хвилин не виходив на зв’язок. Другий літак піднявся у повітря і наблизився до літака, який не виходив на зв’язок. Льотчики побачили, що екіпаж сидить, звісивши голови – імовірно, льотчики задихнулися. Коли паливо закінчилося, літак звалився в районі Ново-Леніно, екіпаж загинув”

Нагадаємо, це вже другий випадок падіння російського військового літака за тиждень, перед цим військовий літак впав у Єйську, тоді загинули 15 людей, більше чотирьох десятків отримали поранення, серед них діти.

Телеграм-канали публікують відео моменту падіння літака в Іркутську, а також наслідків падіння.