«Уже сил немає!»: російських мобілізованих заїдають воші в казармах

Російських мобілізованих заїдають воші в казармах. А українці жартують, що то, мабуть, спеціально навчені в біолабораторіях паразити, які зовсім і не паразити, а помічники ЗСУ. Про педикулез у солдат «другої армії світу» пише російське незалежне видання «Настоящее время», передає NNS.

Зазначається, що мобілізовані розповіли про спалах педикульозу у навчальному центрі Міноборони в Єлані, що в Свердловській області. Про це повідомляється у телеграм-каналі ЄАН.

‘Воші заїдають, сил уже немає. Всі ходять постійно чухаються. Помивних місць не вистачає, оскільки військове містечко не було розраховане на таку велику кількість людей», – розповів один із мобілізованих.

За його словами, їм іноді вдається домовитися з місцевими, які здають в оренду свої ванні: солдати об’єднуються у групи, скидаються та йдуть митися.

Депутат Держдуми рф Максим Іванов підтвердив цю інформацію.

Мобілізовані росіяни скаржаться на умови у казармах та проблеми із постачанням:

Мобілізовані не вперше скаржаться на умови у збірних пунктах та відсутність забезпечення. Так, раніше близько 500 російських військових записали звернення, в якому розповіли, що їх кинули з неврахованими автоматами та бойовими патронами у Білгородській області, без умов та їжі.

‘Тиждень ми прожили в скотських умовах, абсолютно скотських. Ніякого матеріального забезпечення, грошового забезпечення – зовсім нічого’, – говорили солдати на відео .

Радіо Свобода раніше публікувало розслідування про мобілізованих з Пермського краю, яких везли до ‘тренувального табору’ понад 600 кілометрів і залишили в засніженому полі без наметів і сухпайків.