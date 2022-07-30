Уряд Норвегії підтвердив передачу Україні 14-ти бронеавтомобілів IVECO LAV III. Транспортні засоби мають гарну мобільність та захист, і належать до того самого типу, що використовували норвезькі сили в Афганістані.

Уряд Королівства Норвегія передав захисникам України 14 броньованих патрульних машин IVECO LAV III. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Espresso TV”.

“Норвегія продовжує робити свій внесок у боротьбу українців за свободу. Уряд постійно оцінює, як Норвегія може надати подальшу підтримку Україні у захисті країни від вторгнення Росії”, сказав міністр оборони Королівства Норвегії Бьорн Арільд Грам.

Також повідомляється, що бронеавтомобілі постачаються на додаток до іншого військового обладнання, такого як артилерія, переносна протиповітряна оборона та бронетранспортери, які країна вже передала Україні раніше.

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