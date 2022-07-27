Українці в Польщі можуть отримати офіційну цифрову посвідку, через додаток “Дія”. Країна створила в mObywatel окремий цифровий документ — Diia.pl.

Для біженців з України, які звикли користуватися додатком “Дія”, поляки в застосунку mObywatel створила окремий цифровий документ — Diia.pl.Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “LB.ua”, який посилається на повідомлення міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Раніше українці могли отримати цифровий документ на основі свого номера PESEL (це польський ідентифікаційний номер) та підтверджувати свою особу. За словами Федорова, за 5 місяців понад 80 тисяч українців скористалися таким цифровим документом. Тепер він став першою офіційною цифровою посвідкою на проживання.

“Це означає, що цифровий документ у застосунку myObywatel можна використовувати не тільки для підтвердження особи, але і для перетину кордону, отримання державних послуг та у всіх життєвих ситуаціях, де він є необхідним”, пояснив очільник Мінцифри.

Слід зауважити, що Польща витратила близько 2 млрд доларів на допомогу переселенцям з України.

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