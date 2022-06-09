Українські біженці не загрожують безпеці поляків – офіційна відповідь польських спецслужб

Росія поширює фейки про українців та поляків, намагаючись розсварити два народи. Польські спецслужби відреагували, передає NNS, посилаючись на ukrayina.pl. Українські біженці не загрожують безпеці поляків – стверджують спецслужби.

Росіяни хочуть, аби поляки повірили у те, що українці загрожують їхній безпеці. Однак потік біженців з України майже не вплинув на рівень злочинності у Польщі, повідомив представник спецслужб країни. А спроби насадити думку, що українці загрожують безпеці поляків – це намагання російської пропаганди посварити два народи.

“Дані відповідальних за публічний порядок служб показують, що біженці з України не викликали росту злочинності у Польщі”, — каже речник міністра координатора спецслужб Станіслав Жарин.

За його словами, повідомлення про те, що українці загрожують безпеці поляків, поширюють в джерела російської пропаганди, повідомляє PAP.

“Ці наклепи російської пропаганди не підкріплені фактами. Вони базуються на емоціях, які природно з’являтимуться у суспільстві”, – сказав прес-секретар.

Речник додав, що росія хоче зіштовхнути лобами поляків та українців. Для цього поширюють повідомлення те, що допомога, яку Польща надає біженцям, небезпечна для суспільства і країни. Водночас росія намагається насадити українському суспільству думку, що Польща несе територіальну загрозу Україні.

“Останнім часом бачимо, як кремль поширює брехню про ймовірні плани Польщі атакувати захід України”, – говорить Жарин.

Польська громадська організація “Осередок моніторингу проявів расистської та ксенофобної поведінки” теж стверджує, що розпалювання агресії проти українців та дискримінація їх за національною ознакою в Польщі є тактикою росії.