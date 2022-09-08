У росії вимагають відставки Путіна через державну зраду. З такою ініціативою виступила група депутатів із Санкт-Петербурга, передає NNS, посилаючись на Інформаційний спротив.

Депутати звернулася до російської держдуми з вимогою відсторонити володимира путіна від посади президента у зв’язку із державної зрадою. Про це депутати повідомили на своїх сторінках у соціальних мережах.

«Рада МО Смольнінське ухвалила рішення звернутися до депутатів держдуми з пропозицією висунути звинувачення у держзраді проти президента путіна для звільнення його з посади. Рішення підтримало більшість присутніх депутатів», — написав депутат Дмитро Палюга.

Також майже аналогічну публікацію в себе на сторінці у Twitter розмістив інший депутат Микита Юрєфєв.

«Звернулися до Держдуми з пропозицією усунути путіна з посади через державну зраду. Його рішення про початок СВО призвело до:

загибелі російських військових,

проблем у російській економіці,

розширення НАТО (кордон з НАТО збільшився у 2 рази!)», — написав він.

Чи можна це вважати першим дзвіночком? Покаже час. Ми стежитимемо за розвитком подій.