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У росії вимагають відставки Путіна через державну зраду

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У росії вимагають відставки Путіна через державну зраду. З такою ініціативою виступила група депутатів із Санкт-Петербурга, передає NNS, посилаючись на Інформаційний спротив.

Депутати звернулася до російської держдуми з вимогою відсторонити володимира путіна від посади президента у зв’язку із державної зрадою. Про це депутати повідомили на своїх сторінках у соціальних мережах.

«Рада МО Смольнінське ухвалила рішення звернутися до депутатів держдуми з пропозицією висунути звинувачення у держзраді проти президента путіна для звільнення його з посади. Рішення підтримало більшість присутніх депутатів», — написав депутат Дмитро Палюга.

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Також майже аналогічну публікацію в себе на сторінці у Twitter розмістив інший депутат Микита Юрєфєв.

«Звернулися до Держдуми з пропозицією усунути путіна з посади через державну зраду. Його рішення про початок СВО призвело до:

  • загибелі російських військових,
  • проблем у російській економіці,
  • розширення НАТО (кордон з НАТО збільшився у 2 рази!)», — написав він.

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Чи можна це вважати першим дзвіночком? Покаже час. Ми стежитимемо за розвитком подій.

 

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