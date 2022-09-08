У росії вимагають відставки Путіна через державну зраду. З такою ініціативою виступила група депутатів із Санкт-Петербурга, передає NNS, посилаючись на Інформаційний спротив.
Депутати звернулася до російської держдуми з вимогою відсторонити володимира путіна від посади президента у зв’язку із державної зрадою. Про це депутати повідомили на своїх сторінках у соціальних мережах.
«Рада МО Смольнінське ухвалила рішення звернутися до депутатів держдуми з пропозицією висунути звинувачення у держзраді проти президента путіна для звільнення його з посади. Рішення підтримало більшість присутніх депутатів», — написав депутат Дмитро Палюга.
Також майже аналогічну публікацію в себе на сторінці у Twitter розмістив інший депутат Микита Юрєфєв.
«Звернулися до Держдуми з пропозицією усунути путіна з посади через державну зраду. Його рішення про початок СВО призвело до:
- загибелі російських військових,
- проблем у російській економіці,
- розширення НАТО (кордон з НАТО збільшився у 2 рази!)», — написав він.
Чи можна це вважати першим дзвіночком? Покаже час. Ми стежитимемо за розвитком подій.