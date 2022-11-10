Плата за перебування у прихистках Польщі і за проїзд у Австрії – 8 країн змінять умови перебування для українських біженців

Взимку 2022-2023 року прогнозується нова хвиля українських біженців в ЄС. Тим часом деякі країни змінюють умови перебування для тих, хто приїхав раніше. Так, зокрема, вводиться плата за перебування у прихистках Польщі, а Австрія скасовує безкоштовний проїзд, передає NNS. Нижче – про зміни, які уже введено, або планується ввести у країнах Європейського Союзу і не тільки.

Польща

У польському сеймі прийняли проєкт змін до закону про допомогу українцям у зв’язку з війною. Він передбачає, що з 2023 року біженці мають частково платити за проживання в прихистках.

З 1 лютого 2023 року українці, які перебуватимуть у Польщі понад 120 днів, повинні будуть сплачувати за 50% вартості свого проживання, але не більше 40 злотих за одну людину на день.

З 1 травня 2023 року сума збільшиться: переселенці, які перебуватимуть у Польщі 180 днів, повинні будуть покривати 75% витрат, але не більш ніж 60 злотих за одну людину на день.

Увага! Цей обов’язок не поширюватиметься на людей, які, наприклад, через інвалідність, вік, важку життєву ситуацію, вагітність або необхідність догляду за дітьми не можуть працювати та заробляти гроші.

Також українці, що перебувають у Польщі, мають оформити номер PESEL.

Нідерланди

З 1 листопада українці в Нідерландах мають вклеїти у свій паспорт О-документ, який підтверджує статус тимчасового захисту та надає доступ до ринку праці. Зазначимо, що з 1 квітня при працевлаштуванні українцям не потрібно було вимагати дозволу на роботу. Тепер потрібно звернутися до Служби імміграції та натуралізації Нідерландів, щоб отримати таку наклейку.

Австрія

З 1 листопада в Австрії скасували програму безкоштовного проїзду українців у громадському транспорті. Проте новоприбулі українці після приїзду з боку Чехії, Словаччини та Угорщини можуть отримати квиток, яким можна буде безкоштовно користуватися 24 години після прибуття в країну або після отримання.

Азербайджан

А тут українці зможуть легально перебувати необмежену кількість часу. Згідно із законодавством, українці мають право перебувати в Азербайджані 90 днів, але через війну в Україні це правило скасували, а терміни – продовжили.

Болгарія

В Болгарії продовжили програму перебування українських біженців на необмежений термін. Країна продовжить розміщувати біженців, але переселить їх із готелів до держустанов. Переїхати українці мають до середини листопада.

Ірландія

Скорочення програми допомоги українцям впроваджують в Ірландії. Країна, яка довше за інших розселяла українців, вже повідомляє про дефіцит житла. Також уряд шукає варіанти переселення біженців з готелів до інших місць, але багато хто відмовляється, оскільки за час життя у великих містах встигли облаштувати побут, знайти роботу та влаштувати дітей до школи. Тому в Ірландії вирішили зробити платним харчування в готелях для українців, а також запровадили правило пропонувати лише один варіант переселення. З 1 грудня сім’ям, які приймають українців, збільшать виплати до 800 євро.

Грузія

А у Грузії вирішили продовжити програму фінансової допомоги українцям ще на півроку. Українців, які приїхали через війну, спочатку безкоштовно розселяли, проте влітку цю програму закрили, замість неї українським біженцям почали виділяти 300 ларі на сім’ю (110 доларів) або 45 ларі на людину (16 доларів) для оренди житла.

Чехія

В Чехії лише планують внести зміни. Серед очікуваних: скасування соцвиплат для українців, скорочення терміну проживання у тимчасових притулках (у спортзалах до 30 днів, у готелях – до 150 днів), продовження статусу тимчасового захисту, збільшення компенсації сім’ям, які приймають українських біженців. Вказані зміни набудуть чинності у січні 2023 року, а точний список буде відомий найближчим часом.

Джерело

У Польщі вводять нові документи для українських біженців – що треба знати