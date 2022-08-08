У Польщі збирають автівки для захисників України. Активіст та блогер із польського села Лапіче Матеуш Водзінський ініціював збір коштів на авто для українських військових.

Ініціювавши збір на автівки для українського війська, Водзінський першим віддав свій Grand Vitarę на потреби фронту. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Espresso TV”.

Невдовзі завдяки благодійникам вдалося зібрати понад 100 тисяч злотих і подарувати Україні ще п’ять позашляховиків.

“Потреби таких позашляховиків на фронті надзвичайно велика. Частину я особисто відвіз на фронт, а частину залишив військовим у Києві, звідки вони мали вирушити на лінію зіткнення. Машини допомагають українським військовим у їхніх щоденних зусиллях у стримуванні агресора”, сказав Водзінский.

Зараз він готує ще дві машини для відправлення в Україну, але на цьому не зупиняється. Збирає на наступні пікапи.

“З різних типів позашляховиків, пікапи найзручніші для бійців. Можуть ними пересуватись, можуть перевозити якесь озброєння, але, що найголовніше, ними можна евакуювати поранених із поля битви”, пояснив активіст.

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