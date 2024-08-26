У Молдові перебої з електроенергією після масованої атаки РФ по Україні. Про це заявили у Moldelectrica.

Державне підприємство Молдови Moldelectrica заявило, що у країні зафіксували перебої в енергосистемі. Проблеми виникли після ранкової атаки Росії на критичну інфраструктуру України, під час якої російська армія використала сотні дронів і ракет.

Про це повідомила пресслужба компанії, передають «Новини України – НСН».

Там заявили, що проблему зафіксували в енергосистемі обʼєднаного блоку Україна — Молдова.

Щоб уникнути «неконтрольованих відключень», Україна змінила схему електропостачання — Молдова отримує електроенергію від місцевих виробників.

Ситуація в молдавській енергосистемі наразі контрольована, загроз відключень немає — Moldelectrica має достатньо внутрішньої генерації, щоб впоратися з «незначними перебоями».

Це не перший подібний випадок. Так, у листопаді 2022 року в Молдові вже були масові відключення електрики

У Молдові через ракетний удар по Україні теж почалися масові відключення електрикиУ Молдові через ракетний удар по Україні теж почалися масові відключення електрики через ракетний удар РФ по Україні. Тоді проблеми зі світлом виникли одночасно в кількох районах країни.

Україна та Молдова мають історично спільну електромережу, вона була частиною радянської енергосистеми. Є прямі лінії електропередачі між країнами, які дозволяють здійснювати взаємний експорт та імпорт електроенергії. Україна може експортували електрику до Молдови та імпортувати її звідти.

Ще новини України: Масована повітряна атака 26 серпня: загиблі і поранені люди, удари по енергетиці, пожежі – все, що відомо (фото, відео)