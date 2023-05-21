У Литві хочуть перейменувати росію, повідомляє Інформаційний спротив, передає НСН.

Литва розглядає можливість перейменування Росії на Московію. Комітет із майбутнього Сейму Литви розпочинає дискусію про те, чи має сенс змінити географічну назву країни-агресора.

Про це заявив голова комітету Сейму Литви Раймундас Лопата.

За його словами, литовські політики шукатимуть рішення на основі висновків історика Альфреда Бумблаускаса, який представить у Сеймі свою доповідь з історії Росії.

Ми називаємо росію росією, тому що вона так називає в першу чергу себе. З історичної точки зору Великого князівства Литовського ми шукатимемо більш прийнятну та точну оцінку історичної ролі країни для Литви та Заходу, ніж укорінений у західній свідомості великоросійський наратив. Відповідно, ми з’ясовуватимемо, як краще називати країну, яку ми традиційно називаємо росією: називати її росією або якось інакше, – заявив Лопата

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