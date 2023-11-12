У Казахстані звинуватили росію в підриві складів боєприпасів на пострадянському просторі. Відповідну думку озвучив в ефірі телеканалу “Еспресо” колишній керівник Комітету національної безпеки Казахстану генерал Альнур Мусаєв, передає НСН.

Він повідомив, що в Казахстані відбулися дві дуже серйозні надзвичайні події — склади в Арисі, Туркестанській області та ще на одній території були знищені.

Мусаєв зазначив, що є досить серйозні підстави вважати, що спецслужби Росії причетні до всіх випадків знищення складів артилерійських боєприпасів.

Генерал зауважив також, що російські спецслужби причетні до знищення складів з боєприпасами на території країн Східної Європи.

Особливо стосовно артилерійських боєприпасів є проблема на всій території колишній радянських республік та східноєвропейських республік. Ви знаєте, що напередодні агресії в Україні Росія вдалася по лінії спецслужб до низки заходів зі знищення артилерійських складів – в Болгарії був випадок, ще в якихось республіках. У Казахстані також. У нас було дві дуже серйозні надзвичайні події – згоріли склади в Арисі, Туркестанської області, і ще на одній території. Є досить серйозні підстави вважати, що до всіх цих випадків знищення величезних складів артилерійських боєприпасів – так само і в Україні, до речі, – причетні російські спецслужби. Переміщення співробітників ГРУ РФ, зокрема й територією Казахстану, свідчить про цю їхню злочинну діяльність, – наголосив він

У Казахстані звинуватили Росію в підриві складів боєприпасів: відео

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