У Брянську затримали 78-річну українку, яка нібито вивозила мікросхеми у термосі з компотом

У Брянську затримали 78-річну громадянку України. Її звинувачують у тому, що вона намагалася вивезти з Росії деталі та мікросхеми, які застосовуються в озброєннях. Жінка нібито сховала їх у термос із компотом та контейнери з тушкованими овочами. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає НСН.

Зазначається, що 78-річну мешканку Києва Лідію Шуляк затримали 12 січня, коли вона намагалася виїхати з Брянська до Білорусії. На вокзал Шуляк прийшла разом зі своїм знайомим із Брянська 73-річним Анатолієм Сапоном (на фото).

Речі чоловіка охоронців не збентежили, а от продуктовий набір Лідії Йосипівни чомусь викликав підозру — з собою вона везла термос з компотом і кілька пластикових контейнерів, з відвареними червоними буряками та тушкованими овочами. При просвіті речей Шуляк співробітники служби безпеки вокзалу помітили дивні металеві предмети і вирішили детальніше обшукати пенсіонерку.

Повідомляється, що усередині термоса та контейнерів нібито виявились радіодеталі та мікросхеми, які використовують для створення озброєнь. Загалом Лідія Йосипівна везла із собою 175 деталей. На думку слідства, жінка отримала їх від Сапона в одному з поштових відділень Брянська. Потім Шуляк сховала їх у їжі та компоті, щоб вивезти в Україну через Польщу.

Пенсіонерку затримали. ФСБ по Брянській області порушила кримінальну справу через спробу контрабанди матеріалів та обладнання, які можуть бути використані під час створення зброї (226.1 КК РФ).

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