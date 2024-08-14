Сили оборони України сьогодні знищили ворожий Су-34 у Курській області

Сили оборони України сьогодні, 14 серпня, знищили ворожий Су-34 на території Курської області.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передають «Новини України – НСН».

Знищили ворожий Су-34

Сьогодні вночі на території Курської області (рф), під час виконання бойового завдання, силами і засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України було знищено російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Робота з ліквідації окупантів, їхньої техніки та озброєння триває невпинно. Разом переможемо! Слава Україні! – йдеться у повідомленні

Ще новини України і світу: 74 населених пункти: чого досягли ЗСУ через тиждень боїв у Курській області