«Стерти українську націю з лиця землі» – Денісова показала листівку, яку поширюють в РПЦ

Уповноважена з питань людини ВРУ Людмила Денісова показала листівку від РПЦ, в якій закликається «стерти українську націю з лиця землі», передає NNS, посилаючись на сторінку омбудсменки у Фейсбуці.

Окупант прийшов на українську землю з чіткою метою: «Стереть украинскую нацию с лица земли», – пише Денісова. На фото – листівка, якою Московська церква «благословляє» кожного рашистського солдата на знищення українців, – зазначає вона.

У тексті листівки написано:

«Ти руський воїн. Твій борг – захист вітчизни від українських націоналістів. Твоя задача – стерти українську націю з лиця землі».

Денісова написала, що після того, як фото листівок поширилося у мережі Інтернет, у брянській єпархії російської церкви почали виправдовуватися, що вони підроблені.

Поширення ідеології геноциду несумісне з релігійними засадами віри та Божим законом. Рашистські священники так само як і політичне керівництво та військові агресора відповідатимуть за злочин геноциду українського народу відповідно до статті 6 Римського статуту міжнародного кримінального суду, – нагадала омбудсмен.

Вона закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти злочину геноциду та порушень прав людини рф в Україні.