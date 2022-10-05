Скільки насправді «чмобіків» вдалося назбирати в рф і куди їх відправлять – думка військового оглядача

У росії триває часткова мобілізація. Керівництво країни-агресорки заявило про намір мобілізувати 300 тисяч осіб, а у росЗМІ та Телеграм-каналах можна зустріти інформацію, що нібито мобілізованих буде мільйон і навіть більше. Вірогідно, такі заяви робляться з метою залякування. Скільки насправді «чмобіків» вдалося назбирати рф, скільки їх відправлять в Україну і куди саме, розповів військовий оглядач, координатор групи “Інформаційний спротив”, полковник Збройних сил України, експерт з питань оборонного планування Костянтин Машовець, передає NNS.

Загальна кількість віловлених «чмобиків» (частково мобілізованих) у першій хвилі насправді становить 91,2 тисячі тушок, а не «понад 200 тисяч», як це напівофіційно поширюється в інфосфері відповідними структурами Кремля, – вважає Машовець.

Він зазначає, що мобілізаційна напруга російської системи мобілізації (тобто здатність одномоментно «обробити» — сформувати, підготувати, оснастити, озброїти тощо) становить трохи більше 65–67 тисяч «заголених» резервістів.

Військовий оглядач говорить, що протягом найближчого місяця «перша черга» чмобіків, яку можна буде використати з мінімальною надією на її користь, не перевищить показник 17–18 тисяч «підготовлених/відновлених» військовослужбовців із числа «першої хвилі».

На думку головного організаційно-мобілізаційного управління ГШ ЗС РФ (ГОМ ГШ ЗС РФ) «…проведення часткової мобілізації у низці округів зіткнулося з труднощами організаційно-технічного характеру та ресурсної недостатності…». На мою думку, практично вся «перша хвиля» поїде на доукомплектування вже розгорнутих підрозділів, частин та з’єднань угруповання російської армії, що діє на території України. Питання формування нових резервних компонентів (принаймні оперативного рівня) на сьогоднішній день є для командування військ противника вкрай дискусійним, – пише Машовець.

Тим часом у мережі з’являється все більше фото і відео мобілізованих в росії, яких кидають ледве не в полі чи у лісі через відсутність можливості забезпечити житлом, харчуванням та одягом. Генерали заявляють про “зликлі 1,5 млн комплектів форми”, а в суспільстві назріває серйозне незадоволення недолуго організованою мобілізацією.

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