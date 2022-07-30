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Штучний інтелект показав, якими будуть останні селфі на Землі (фото)

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Штучний інтелект показав, якими будуть останні селфі на Землі. Про це пише видання «Фокус», передає NNS.

За словами розробників DALL-E 2, система генерує чіткі зображення за описами користувача. З випадкових точок вибудовується реалістичний образ.

Комп’ютерна програма DALL-E 2, яка генерує зображення на основі штучного інтелекту, показала, якими можуть бути останні селфі, зроблені на нашій планеті. Судячи з них, людство чекає вельми і непривабливе майбутнє. Зображення зроблені за допомогою ІІ, публікує TikTok-аккаунт ‘Robot Overloads’, у якого понад 200 тис. підписників.

'Звичайний день у штаті Огайо', - прокоментував один із підписників

‘Звичайний день у штаті Огайо’, – прокоментував один із підписників

Ці образи ніби зійшли з кіноекранів, на яких показують якийсь голлівудський блокбастер.

DALL-E 2 зображує понівечені обличчя людей з подовженими пальцями та величезними очима. На одному з таких показано чоловіка з пильним поглядом, а на задньому фоні видніється вибух. Ще одне зображення показує скелетоподібну фігуру, оповиту величезним стовпом диму.

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‘Саме так все і буде’, – написав один із користувачів у коментарях. Інший припустив, що це лякаюче майбутнє може бути ближчим, ніж ми припускаємо, — можливо, вже 2024 року.

На думку деяких користувачів, таке зображення демонструє наслідки вибуху ядерної бомби, хоча автор облікового запису попросив штучний інтелект показати лише ‘селфі кінця світу’.

Ще один з опублікованих постів демонструє тривожні сцени понівечених персонажів на тлі пекельного пейзажу.

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Система штучного інтелекту DALL-E 2 була створена цього року, її розробники стверджують, що вона генерує реалістичні зображення за описами користувача.

‘DALL-E 2 розуміє зв’язок між зображеннями та текстом, який їх описує. Застосовується процес дифузії: спочатку це лише набір випадкових точок, але поступово вони вишиковуються у чітке зображення у міру того, як система отримує додаткову інформацію», – йдеться на сайті компанії-розробника.

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