Шольц закликав інвестувати в Україну як у майбутнього члена ЄС – про що саме йдеться

Канцлер ФРН Олаф Шольц закликав інвестувати в Україну як у майбутнього члена ЄС, передає NNS, посилаючись на DIP.

У своєму виступі на бізнес-форумі у Берліні Шольц підтримав членство України в Європейському Союзі та націлився на відновлення країни від наслідків війни.

“Оскільки ми відновлюємо Україну, давайте робити це з іміджем держави-члена ЄС”, – сказав Шольц.

Транспортна інфраструктура, а також логістичний та транспортний сектор мають розвиватися так, щоб країна могла безперешкодно поєднатися із Союзом.

«Хто сьогодні інвестує у відновлення України, той інвестує у майбутнє держава-член ЄС, яка стане частиною нашої юридичної спільноти та нашого внутрішнього ринку», — додав канцлер Німеччини.

Він зазначив, що в Україні працює понад 2000 німецьких компаній, а решта хоче повернутися до країни якнайшвидше.

Шольц закликав український уряд до подальшого покращення рамкових умов для інвестицій, вказавши, що необхідно більше верховенства закону, більше прозорості та ще більш рішуча боротьба з корупцією.

Він запевнив Київ, що український енергетичний сектор, який зазнав масштабних російських атак, буде відновлено таким чином, щоб Україна стала ефективним постачальником електрики в ЄС.

Шольц підкреслив, що війна, розв’язана Путіним, згуртувала Німеччину та Україну. Він також пообіцяв Україні додаткову військову допомогу, зокрема для її ППО.

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