Секретні прізвиська королеви Єлизавети II: як її називали рідні і близькі

8 вересня залишила цей світ королева Великобританії, яка 70 років уособлювала єдність британської нації. Для всього світу вона була Ваша Величність. І лише невелике коло рідних та близьких могли собі дозволити називати королеву ласкавими прізвиськами. Про деякі з них відомо, а деякі трималися в секреті. Про прізвиська королеви Єлизавети II розповість NNS

Лілібет

Це миле ім’я, яким називав Єлизавету її батько, король Георг VI. Напевно, у кожній родині є схожа традиція. Ось і Елізабет не відразу навчилася чітко вимовляти власне ім’я – у неї виходило Лілібет. Так і почали її називати близькі. Для них Єлизавета залишилася Лілібет на все життя. Навіть листи до найближчих вона підписувала цією дитячою прізвиськом.

Ширлі Темпл

Едуард VIII, дядько Єлизавети, придумав для неї інше прізвисько: за кучеряве волосся і непокірний характер він став називати її Ширлі Темпл, – так звали дівчинку-акторку, популярну в той час.

Ген-ген

«Бабуся» по-англійськи – granny. Онук королеви, принц Вільям, у дитинстві вимовляв це слово як Гері. Звичка перекручувати слово «бабуся» перейшла і до правнука Єлизавети: принц Джордж довго називав бабусю «ген-ген» – це теж своєрідне похідне від англійського granny.

Капуста

А це прізвисько вигадав для своєї дружини принц Філіп. Вважається, що колись йому сподобався лагідний французький вислів mon petit chou – «моя маленька капуста», а потім Філіп став використовувати й англійський аналог – Cabbage.

Померла королева Великої Британії Єлизавета II