Сейм Латвії визнав Росію країною – спонсором тероризму. Він також офіційно закликав країни ЄС обмежити видачу віз громадянам РФ та Білорусії.

Сейм затвердив заяву про те, що насильство Росії, яке спрямоване на мирне населення і здійснюється для досягнення політичних цілей є тероризмом, а сама Росія — державою, що підтримує тероризм. Латвія закликає “інші країни-однодумці” висловити таку ж думку, а також негайно призупинити видачу туристичних і в’їзних віз громадянам РФ та Білорусі. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Суспільне”.

“Протягом багатьох років Росія підтримувала та фінансувала терористичні режими та організації різними способами — прямо та опосередковано — як найбільший постачальник зброї для режиму “Асада” в Сирії та як примусовий орган у таких справах, як отруєння сім’ї Скрипалів або збиття літака MH-17. В Україні Росія обрала подібну – жорстоку, аморальну та незаконну тактику, використовуючи неточну та міжнародно заборонену зброю та боєприпаси, націлюючись на цивільних осіб та громадські місця з непропорційною жорстокістю”, йдеться у повідомленні на урядовому сайті.

Голова Комісії у закордонних справах Сейму Ріхардс Кольс зазначив, що для досягнення цілей “своєї незаконної агресивної війни Росія таким чином прагне залякати та деморалізувати народ України та Збройні сили, паралізувати дієздатність держави – для окупації України”.

У заяві Сейму зазначається, що з моменту неспровокованого військового нападу Росії на Україну 24 лютого 2022 року дванадцять мільйонів українців були змушені залишити свої домівки, а понад п’ять мільйонів — покинути свою країну. Також зазначається, що за цей час низка правозахисних груп і міжнародних моніторингових місій повідомили про звірства, вчинені російськими збройними силами проти мирного населення України, включно з тортурами, зґвалтуваннями, вбивствами та масовим утриманням мирних громадян у так званих фільтраційних центрах, а також масових депортацій.

Парламентарі категорично засудили військову агресію Російської Федерації та широкомасштабне вторгнення в Україну, здійснене за підтримки та за участю білоруського режиму. Вони закликали євроатлантичну спільноту та її партнерів терміново посилити та запровадити комплексні санкції проти Росії.

У заяві Сейму згадуються всі жертви російської агресії в Україні та висловлюється солідарність з Україною та українським народом.

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